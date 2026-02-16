Precio del dólar hoy 16 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este lunes

La Tasa Representativa del Mercado para el lunes 16 de febrero de 2026 se ubicó en $3.652,89. Este valor se mantuvo sin cambios frente a la cifra del domingo 15 de febrero, que también fue de $3.652,89. La cifra representa una disminución acumulada frente a varias referencias temporales. Comparado con el mismo día del mes anterior, la variación del precio del dólar fue de -0,93%, equivalente a -34,43 pesos. Frente al mismo día de la semana anterior, la reducción fue de -0,47%, es decir -17,31 pesos.

En relación con el mismo día de 2025, la diferencia es de -10,92%, equivalente a -447,77 pesos. La medición diaria también mostró una fluctuación. El análisis técnico de la jornada indicó un rango entre $3.636,00 y $3.672,95, con un comportamiento que incluyó variaciones puntuales en oferta y demanda, dentro de las operaciones del mercado cambiario.



El viernes 13 de febrero, la TRM se ubicó en $3.665,78, según el valor oficial para esa fecha. Comparada con el lunes 16 de febrero, la variación exacta es una disminución de $12,89, lo que representa un cambio de -0,35%. El comportamiento del viernes 13 había mostrado una reducción de $5,23 respecto al jueves 12, equivalente a -0,14%.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.590 $3.700 Medellín $3.500 $3.650 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.610 $3.660 Pereira $3.730 $3.800

El euro se estabiliza tras la inesperada fuerte bajada de la inflación en Estados Unidos

El euro se estabilizó y se cambió el pasado 13 de febrero alrededor de 1,1850 dólares, tras la inesperada fuerte bajada de la inflación en Estados Unidos y la publicación de cifras buenas de crecimiento de la zona del euro. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1849 dólares, frente a los 1,1882 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1862 dólares. La inflación bajó en EE. UU. en enero hasta el 2,4 % (2,7 % en diciembre) tras la caída de los costes de la energía, sobre todo la gasolina, pero los servicios se encarecieron. Estas cifras lastraron la cotización del dólar pero sólo por poco tiempo porque se descarta que la Reserva Federal (Fed) vaya a bajar pronto sus tipos de interés.

El producto interior bruto (PIB) de la eurozona creció un 0,3 % en el cuarto trimestre de 2025, respecto al trimestre anterior, y un 1,3 %, respecto al cuarto trimestre de 2024, por lo que estas cifras del segundo cálculo de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat confirman la primera estimación. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1847 y 1,1879 dólares.

