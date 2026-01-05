Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM

El precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia refleja una leve alza de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), según datos oficiales. La TRM vigente para este lunes se ubicó en 3.790,77 pesos colombianos. Este valor sube frente a los niveles registrados en la jornada del viernes 2 de enero, cuando la TRM abrió en 3.757,08 pesos.

Durante diciembre, la TRM presentó una tendencia ligeramente alcista, rompiendo una racha de apreciación que había mantenido el peso durante todo el año. El mes comenzó el lunes 1 de diciembre en 3.744,43 pesos por dólar y finalizó el miércoles 31 de diciembre en 3.757,08.



Si bien esa variación aparente —una diferencia de apenas 12,65 pesos— retrata un incremento de apenas 0,34%, su lectura en conjunto con otros datos revela una ligera reversión de tendencia. El promedio mensual de la TRM se situó en 3.791,47 COP, un nivel que muestra cómo por momentos de diciembre el dólar alcanzó valores bastante superiores. De hecho, el máximo del mes se registró el 19 de diciembre, con un valor de 3.874,71 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio este 5 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes, 5 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.740 – venta $3.860

compra $3.740 – venta $3.860 Medellín: compra $3.650 – venta $3.800

compra $3.650 – venta $3.800 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.770

compra $3.730 – venta $3.770 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



Euro inicia el año 2026 en 1,1750 dólares

El euro inició el año sin apenas cambios y se pagó alrededor de los 1,1750 dólares, debilitado ante la contracción de la actividad del sector manufacturero de la zona del euro en diciembre debido a la fuerte caída en Alemania. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1741 dólares, frente a los 1,1732 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1721 dólares.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en diciembre a 48,8 puntos (49,6 puntos en noviembre), mínimo de nueve meses e indicó un deterioro más pronunciado de las condiciones operativas de las fábricas, según datos de S&P. Si el indicador se sitúa por debajo de los 50 puntos, señala una contracción de la actividad del sector manufacturero. En diciembre, el rendimiento industrial empeoró notablemente en Alemania, "que registró la caída más fuerte de las condiciones fabriles desde febrero de 2025", añade S&P.

Francia registró la expansión de la actividad manufacturera más fuerte desde junio de 2022. Asimismo, la actividad industrial empeoró en Estados Unidos en diciembre, según datos de S&P. El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EEUU bajó en diciembre hasta 51,8 puntos (52,2 puntos en noviembre) por lo que no hay cambios respecto al cálculo inicial.

El volumen de negociación fue bajo en el mercado de divisas porque muchos inversores todavía están de vacaciones. Las expectativas de que el BCE mantendrá sus tipos de interés en el 2 % los próximos meses apoyan al euro.

Sin embargo, el dólar está presionado porque se prevé que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés este año, aunque los mantendrá en el rango entre el 3,50 y el 3,75% en su próxima reunión en enero tras haberlos recortado en 75 puntos básicos en 2025 tras el debilitamiento del mercado laboral y una inflación aún elevada. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1713 y 1,1765 dólares.

