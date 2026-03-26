Precio del dólar hoy 26 de marzo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este jueves

El precio del dólar en Colombia para este jueves 26 de marzo de 2026 se fijó en $3.688,46 como Tasa Representativa del Mercado. En comparación con el miércoles 25 de marzo, cuando la TRM fue de $3.700,67, la variación registrada fue de -12,21 pesos, equivalente a un movimiento diario de -0,33 %. Este descenso ubica nuevamente la cotización por debajo del umbral de los $3.700, algo que no se observaba de forma sostenida desde mediados de marzo de 2026.

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La lectura general del comportamiento del dólar este 26 de marzo de 2026 indica que la divisa logra su nivel más bajo en más de una semana, según los registros disponibles desde el 16 de marzo, cuando la tasa se ubicó en $3.685,53. De otro lado, para evaluar el avance en lo transcurrido de 2026, se detecta una caída acumulada de $68,62, equivalente a -1,83 % frente al valor con el que inició el año.



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.630 $ 3.730 Medellín $ 3.600 $ 3.760 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.650 $ 3.690 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal driver de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal de desescalada podría revertir rápidamente esta dinámica, generando una corrección significativa en el crudo, un debilitamiento del dólar y un alivio para las monedas emergentes latinoamericanas".



"Si se concretan avances diplomáticos y se produce una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir violentamente hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, encontrarían soporte para un rebote técnico. Bajo este escenario, el peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.620-3.650, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", agregó.



El experto señaló que "si el conflicto se intensifica —con una eventual confrontación por el control del Estrecho de Ormuz o nuevos ataques a infraestructura energética—, el petróleo podría escalar hacia USD 110-120 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 30 puntos y los commodities continuarían bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.780-3.800, en un escenario donde ni siquiera los elevados precios del crudo lograrían compensar la salida de capitales desde mercados emergentes".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL