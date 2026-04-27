Precio del dólar hoy 27 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar en Colombia para este lunes 27 de abril de 2026 quedó fijado en 3.551,17 pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Frente al cierre de la semana anterior, el precio del dólar muestra una variación puntual. El viernes 24 de abril de 2026 la TRM fue de 3.560,62 pesos. La comparación directa entre ambos valores deja una diferencia de 9,45 pesos. En términos porcentuales, el ajuste equivale a un descenso de 0,27%.



La comparación diaria muestra que el precio del dólar ha venido registrando ajustes graduales. El jueves 23 de abril la TRM fue de 3.568,88 pesos, mientras que el miércoles 22 de abril se ubicó en 3.576,05 pesos. Con el dato de hoy, el valor se coloca 25,71 pesos por debajo del nivel del miércoles previo al cierre semanal. Esa diferencia representa un cambio de 0,72 % en un lapso de tres jornadas hábiles, lo que refleja la secuencia de valores descendentes que ha caracterizado los últimos días del mercado cambiario.

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El análisis del precio del dólar durante todo abril de 2026 permite ubicar el dato de hoy dentro de una tendencia mensual definida por cifras claras. El mes inició el miércoles 1 de abril con una TRM de 3.660,10 pesos. Al comparar ese valor con la cotización de este lunes 27 de abril, la diferencia es de 108,93 pesos. En porcentaje, el ajuste acumulado del mes alcanza el 2,98 %. Esto significa que, en lo transcurrido de abril, el valor de referencia del dólar en Colombia ha reducido su nivel en casi tres puntos porcentuales.

El recorrido del precio del dólar en abril muestra una secuencia en la que el máximo mensual se registró el 8 de abril, cuando la Tasa Representativa del Mercado alcanzó 3.678,19 pesos. Desde ese punto, el movimiento posterior llevó el valor hacia niveles inferiores durante el resto del mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.580 $ 3.650 Medellín $ 3.490 $ 3.630 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.590 $ 3.630 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro se cambia por encima de 1,17 dólares pese a la aversión al riesgo

El euro se estabilizó y se cambió por encima de los 1,17 dólares pese a la aversión al riesgo de los inversores después de tres negociaciones consecutivas de caída en las que ha perdido un centavo de dólar. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1706 dólares, frente a los 1,1710 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1712 dólares. La incertidumbre sobre las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz empeora el ánimo en los mercados y lastran al euro. El alto el fuego sigue vigente, pero las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán están estancadas.



Datos económicos como la caída de la confianza empresarial en Alemania en abril, hasta el mínimo desde mayo de 2020, tampoco fueron favorables para el euro. La próxima semana serán importantes las reuniones de varios de los principales bancos centrales del mundo: el Banco de Japón el martes, la Fed el miércoles, el BCE y el Banco de Inglaterra el jueves.

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Los mercados prevén que todos ellos mantengan sus tipos de interés y esperen a tener más datos de la magnitud de la crisis por la guerra en Irán. El economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, considera que "es probable que el BCE mantenga los tipos sin cambios la semana que viene" y que los suba en junio. La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1673 y 1,1718 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL