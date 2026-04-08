Precio del dólar hoy 8 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles, 8 de abril de 2026, quedó fijado en 3.678,19 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera. La cifra de hoy representa un aumento frente a la jornada anterior. El martes 7 de abril de 2026, la TRM se ubicó en 3.664,41 pesos por dólar. La variación diaria fue de 13,78 pesos al alza. En términos porcentuales, el movimiento equivale a un incremento de 0,38% entre un día y otro. Este ajuste diario refleja una leve corrección tras la baja registrada el lunes 6 de abril, cuando la tasa había cerrado en 3.675,81 pesos.



El primero de abril, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.660,10 pesos. Desde ese punto hasta el valor actual de 3.678,19 pesos, la moneda estadounidense acumula una subida de 18,09 pesos, lo que representa un aumento de 0,49% en lo que va del mes. El análisis cobra mayor contexto cuando se amplía la mirada a lo transcurrido de 2026. El año comenzó con una Tasa Representativa del Mercado de 3.757,08 pesos por dólar el primero de enero. Al comparar ese punto de inicio con el nivel de hoy, 3.678,19 pesos, el resultado es una caída acumulada de 78,89 pesos. En porcentaje, el ajuste equivale a una variación de -2,10% en lo que va del año.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.680 Medellín $ 3.560 $ 3.710 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



Bolsas europeas suben el 4% tras acuerdo entre EE. UU. e Irán y caída precio petróleo

Las bolsas europeas suben alrededor del 4% por la caída del precio del petróleo el 14% tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y por el compromiso de este país de abrir el estrecho de Ormuz. Así, a las 12.08 horas (10.08 GMT), destacaba la subida del 4,6% del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución de las empresas con mayor capitalización de la zona euro, mientras que Fráncfort avanzaba el 4,29%; París el 4,25 %; Milán el 3,65 %, Madrid el 3,56 % y Londres el 2,51%.

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Las bolsas europeas abrían la sesión con subidas superiores al 5% en algunos casos por la nueva tregua, a la que se adhería Israel, aunque continuará atacando El Líbano, y tras asegurar Irán que permitirá el "paso seguro" por Ormuz durante esas dos semanas y mientras se negocia la paz.

Este nuevo escenario favorecía el abaratamiento del petróleo, que en el caso del barril de brent, que bajaba a esta hora el 13,88% y se negociaba a 94,1 dólares (llegó a bajar al mínimo de 91,94 dólares, el 15,86 % respecto al cierre de ayer en 109,27 dólares). El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, perdía el 15,97%, hasta 94,91 dólares. El gas natural en el mercado de Países Bajos se depreciaba el 8,59%, hasta 45,75 euros el megavatio hora. En la apertura marcó el mínimo en 42,8 euros (50,044 ayer al cierre).



Las plazas asiáticas ya habían recogido las buenas nuevas esta mañana y acababan la jornada con subidas notables: Seúl avanzó el 6,87%; Tokio el 5,39%; Taiwán el 4,61%; Hong Kong el 3,09% (había caído la actividad manufacturera en marzo) y Shanghái el 2,69%. Nueva Zelanda mantuvo los tipos de interés en el 2,25% y La India en el 5,25%. Luego se conocería que las ventas minoristas cayeron el 0,2 % en la zona euro (la tasa interanual bajaba del 2,1 % de enero al 1,7%).



Wall Street, pendiente de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliría su amenaza de destruir Irán, había terminado en la víspera con pocos cambios respecto al lunes, ya que el índice Dow Jones cayó el 0,18 %, mientras que subieron el S&P 500, el 0,08 %, y el Nasdaq Composite el 0,10%.

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En previsión de que el menor coste energético reduzca las presiones inflacionistas que ya se estaban registrando en la economía mundial, como señala el analista de XTB Manuel Pinto, regresaban las compras al mercado de bonos, con lo que el interés de la deuda alemana a largo plazo bajaba casi 16 puntos básicos, hasta el 2,925%.

Se producía también la depreciación del dólar, con lo que el tipo de cambio del euro ganaba el 0,78 %, hasta 1,1685 dólares, aunque esta madrugada subió a 1,171 dólares. Esta circunstancia, unida a posibles recorte de tipos, según Pinto, favorecía la cotización de la onza troy de oro, que se revalorizaba el 1,5%, hasta 4.777 dólares, en tanto que la plata subía el 5,05% y se negociaba a 76,69 dólares. El bitcóin también repuntaba, el 3,18 %, hasta 71.510,7 dólares.

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ÁNGELA URREA PARRA

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