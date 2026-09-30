En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CHARLIE ZAA
PENSIONES EN COLOMBIA
ALIAS FITO
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, 30 de septiembre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM

Precio del dólar hoy, 30 de septiembre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM

La Tasa Representativa del Mercado se mantiene por encima de los 3.300 pesos colombianos. Vea el comportamiento del dólar durante septiembre y cómo se cotiza en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Dólar hoy 30 de septiembre de 2026: cómo está la TRM miércoles en Colombia
Dólar hoy 30 de septiembre de 2026: cómo está la TRM miércoles en Colombia -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia abrió este miércoles 30 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.341,23, de acuerdo con la certificación diaria de la Superintendencia Financiera basada en la metodología establecida por el Banco de la República. La cifra muestra una variación a la baja frente a la TRM vigente el martes 29 de septiembre, cuando se ubicó en $3.349,63 por dólar. La diferencia entre ambas jornadas es de $8,40, equivalente a una caída de 0,25 %, lo que indica una moderación después del fuerte repunte que había registrado la tasa de cambio durante los últimos días de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Cómo se comportó el precio del dólar durante septiembre de 2026

Septiembre comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y terminó con una tasa de $3.341,23 este 30 de septiembre. La diferencia fue de $127,26, equivalente a un aumento de 3,96 % durante el mes. Durante ese periodo, la cotización mostró varios movimientos. El valor mínimo del mes fue de $3.072,27, mientras que el máximo se registró el 29 de septiembre, cuando la TRM alcanzó $3.349,63.

Publicidad

Últimas Noticias

Loterías Cruz Roja y Huila
ECONOMÍA

Números ganadores de Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 29 de septiembre: resultados del sorteo

¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna hoy? Número y signo ganador del 7 de septiembre de 2026
ECONOMÍA

Revise los resultados Super Astro Luna, martes 29 de septiembre de 2026: número ganador y signo

Publicidad

Los registros históricos evidencian que la mayor parte de septiembre transcurrió con tasas inferiores a las observadas en la última semana del mes. De hecho, el incremento más notorio se produjo entre el 23 y el 29 de septiembre, cuando la TRM pasó de $3.208,66 a $3.349,63.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador de referencia para operaciones financieras, contratos, créditos, importaciones y otros movimientos que dependen del comportamiento de la moneda estadounidense en Colombia. Su cálculo corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario.

Precio del dólar en casas de cambio

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaDiferencia cambiaria
Bogotá$3.245$3.323$78
Cali$3.190$3.350$160
Cartagena$3.100$3.350$250
Cúcuta$3.300$3.365$65
Medellín$3.199$3.320$121
Pereira$3.200$3.300$100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Dólar Hoy

Banco de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad