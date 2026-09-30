Precio del dólar hoy, 30 de septiembre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM

El precio del dólar en Colombia abrió este miércoles 30 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.341,23, de acuerdo con la certificación diaria de la Superintendencia Financiera basada en la metodología establecida por el Banco de la República. La cifra muestra una variación a la baja frente a la TRM vigente el martes 29 de septiembre, cuando se ubicó en $3.349,63 por dólar. La diferencia entre ambas jornadas es de $8,40, equivalente a una caída de 0,25 %, lo que indica una moderación después del fuerte repunte que había registrado la tasa de cambio durante los últimos días de septiembre.

Cómo se comportó el precio del dólar durante septiembre de 2026

Septiembre comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y terminó con una tasa de $3.341,23 este 30 de septiembre. La diferencia fue de $127,26, equivalente a un aumento de 3,96 % durante el mes. Durante ese periodo, la cotización mostró varios movimientos. El valor mínimo del mes fue de $3.072,27, mientras que el máximo se registró el 29 de septiembre, cuando la TRM alcanzó $3.349,63.

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Los registros históricos evidencian que la mayor parte de septiembre transcurrió con tasas inferiores a las observadas en la última semana del mes. De hecho, el incremento más notorio se produjo entre el 23 y el 29 de septiembre, cuando la TRM pasó de $3.208,66 a $3.349,63.



¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador de referencia para operaciones financieras, contratos, créditos, importaciones y otros movimientos que dependen del comportamiento de la moneda estadounidense en Colombia. Su cálculo corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia cambiaria

Bogotá $3.245 $3.323 $78 Cali $3.190 $3.350 $160 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.300 $3.365 $65 Medellín $3.199 $3.320 $121 Pereira $3.200 $3.300 $100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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