Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: números ganadores

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo del chance El Dorado Mañana. Este comienza a las 11 de la mañana y será transmitido en YouTube por los canales oficiales autorizados para este tipo de sorteos. El Dorado Mañana forma parte de los juegos de azar regulados en Colombia y es autorizado por Coljuegos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Al finalizar el sorteo, los resultados con los números seleccionados estarán disponibles para consulta a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados. Las personas que realizaron apuestas podrán verificar si su combinación coincide con la ganadora, siguiendo el procedimiento establecido por la entidad responsable.



Resultado Dorado Mañana del 14 de noviembre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 3296. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:



Número: 3296

Tres últimas cifras: 296

Tres primeras cifras: 329

Quinta: 8

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Número ganador Dorado Mañana 13 noviembre 2025 1202-0 Dorado Mañana 12 noviembre 2025 9315-1 Dorado Mañana 11 noviembre 2025 2839-7 Dorado Mañana 10 noviembre 2025 1697-8 Dorado Mañana 08 noviembre 2025 5452-6 Dorado Mañana 07 noviembre 2025 0638-8 Dorado Mañana 06 noviembre 2025 7387-2 Dorado Mañana 05 noviembre 2025 5605-0 Dorado Mañana 04 noviembre 2025 7184-1 Dorado Mañana 01 noviembre 2025 3486-1 Dorado Mañana 31 octubre 2025 0900-4 Dorado Mañana 30 octubre 2025 7052-6 Dorado Mañana 29 octubre 2025 0109-2 Dorado Mañana 28 octubre 2025 8026-2 Dorado Mañana 27 octubre 2025 6872-5 Dorado Mañana 25 octubre 2025 9054-4 Dorado Mañana 24 octubre 2025 3422-1 Dorado Mañana 23 octubre 2025 5074-8

¿Dónde reclamar premios de El Dorado Mañana?

El procedimiento para reclamar premios del chance El Dorado depende tanto del valor obtenido como del canal utilizado para realizar la apuesta. Cuando el monto ganado es igual o inferior a tres millones de pesos, el cobro puede efectuarse directamente en el establecimiento autorizado donde se registró la jugada, presentando el comprobante original en buen estado.



Para premios superiores a esa cifra, el trámite debe realizarse en las oficinas centrales de la entidad operadora. En este caso, se exige la presentación del tiquete legible junto con el documento de identidad, con el fin de validar la información y cumplir los lineamientos establecidos para el pago.

Publicidad

En apuestas realizadas por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y aportar la documentación requerida. Es fundamental conservar el tiquete sin alteraciones, ya que constituye el único respaldo válido para reclamar el premio. Cabe destacar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor neto recibido



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL