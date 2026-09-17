Dorado Mañana hoy: resultados de este 17 de septiembre de 2026

Los jugadores del chance El Dorado Mañana están atentos cada día a uno de los sorteos más consultados en Bogotá y Cundinamarca. Este juego forma parte de la oferta de apuestas permanentes autorizadas en la región y se ha consolidado como una de las referencias para quienes participan en sorteos de cuatro cifras. Para este jueves 17 de septiembre de 2026, el sorteo de Dorado Mañana está programado para realizarse a las 10:55 a. m., horario habitual con el que opera de lunes a sábado. Al momento previo al sorteo, el resultado más reciente disponible corresponde al miércoles 16 de septiembre.



Dorado Mañana: resultados del 17 de septiembre de 2026

Los participantes que realizaron apuestas deben verificar las condiciones específicas registradas en su tiquete para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad elegida. El número ganador del último sorteo fue:



Cifras ganadoras: 7889

Quinta cifra: 7

Qué es Dorado Mañana y cómo funciona este chance

Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance que se realizan en Bogotá y Cundinamarca. El juego consiste en la extracción de un número de cuatro cifras y permite realizar apuestas sobre dos, tres o cuatro números, dependiendo de la modalidad elegida por el jugador. El sorteo hace parte del portafolio de productos operados por GELSA, empresa conocida comercialmente mediante la red de puntos Paga Todo. Los jugadores pueden apostar a:



Cuatro cifras exactas

Tres últimas cifras

Tres primeras cifras

Dos últimas cifras

Otras modalidades permitidas por el operador

El valor del premio depende del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas frente al resultado oficial del sorteo.



Últimos resultados de Dorado Mañana en septiembre

Los sorteos recientes muestran los siguientes resultados:



Fecha Resultado 16 de septiembre 2303 15 de septiembre 3184 14 de septiembre 9382 12 de septiembre 0039 11 de septiembre 2348 10 de septiembre 9980 9 de septiembre 5315 8 de septiembre 8989 7 de septiembre 6775 5 de septiembre 3231

Este historial permite a los jugadores consultar los números recientes, aunque los operadores recuerdan que cada sorteo es independiente y que los resultados anteriores no influyen sobre los siguientes. El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 10:55 de la mañana. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo esta modalidad específica del juego. Además de Dorado Mañana, el esquema contempla otros sorteos durante la jornada, como Dorado Tarde y Dorado Noche, cada uno con horarios y resultados independientes.

Quienes deseen consultar el resultado de este jueves 17 de septiembre deberán verificar el número ganador una vez finalice el sorteo oficial. Como ocurre diariamente, las plataformas de resultados actualizan la información minutos después de la extracción. Para efectos de pago de premios, el resultado válido es el certificado por el operador autorizado del juego y registrado en el acta oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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