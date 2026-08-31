Renta Joven ya tiene fecha de pago con el RUI: consulte con la cédula si es beneficiario

Miles de beneficiarios de Renta Joven pronto recibirán los recursos correspondientes al cuarto ciclo de pagos de 2026. Prosperidad Social confirmó el cronograma de desembolsos para septiembre y explicó cómo impactará la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo mecanismo que busca fortalecer la focalización de los programas sociales en Colombia. La entidad informó que este ciclo estaba previsto inicialmente para finales de agosto, pero fue reprogramado con el fin de garantizar los ajustes operativos y normativos relacionados con la implementación del RUI, evitando así posibles afectaciones a los beneficiarios actuales del programa.



Fechas de pago de Renta Joven en septiembre de 2026

De acuerdo con Prosperidad Social, los participantes que reciben el incentivo mediante abono a cuenta bancaria tendrán disponible el dinero desde el 3 de septiembre de 2026. En este grupo se encuentran 1.557 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Por su parte, los beneficiarios que cobran mediante la modalidad de giro podrán reclamar los recursos entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el territorio nacional. Este grupo está conformado por 1.171 estudiantes. En total, el cuarto ciclo beneficiará a 2.722 participantes, para lo cual Prosperidad Social destinará una inversión superior a 1.091 millones de pesos.

La entidad precisó que los recursos corresponden a compromisos académicos previamente verificados dentro del programa. Para los estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES), el cuarto ciclo contempla el pago por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre de 2026. Mientras tanto, los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) recibirán los incentivos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026. Estas transferencias forman parte del esquema de incentivos diseñado para promover la permanencia de los jóvenes en procesos de formación técnica, tecnológica y profesional.



Registro Universal de Ingresos (RUI): la razón del cambio en el cronograma

Uno de los aspectos más relevantes de este ciclo es la relación con la entrada en vigencia del Registro Universal de Ingresos (RUI). Prosperidad Social señaló que el aplazamiento obedeció a la necesidad de garantizar la expedición de la resolución de transición hacia este nuevo instrumento, desarrollado inicialmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su objetivo es identificar con mayor precisión a las personas que cumplen los requisitos para ingresar o permanecer en los programas de transferencias monetarias del Estado.

La entidad explicó que decidió postergar temporalmente la aplicación del RUI mientras se realizaban verificaciones y ajustes técnicos, con el propósito de evitar interrupciones en los pagos de una parte de los beneficiarios actuales. De esta manera, el cuarto ciclo de Renta Joven se convierte en uno de los primeros procesos de pago gestionados en medio de la transición hacia el nuevo modelo de focalización social.



Cómo consultar con la cédula si es beneficiario de Renta Joven

Puede ingresar a https://rentajoven-qa.prosperidadsocial.gov.co/ y digitar sus datos para confirmar si el incentivo le llegará. Prosperidad Social también anunció la apertura temporal del Portal del Joven entre el 3 y el 11 de septiembre, espacio en el que los participantes podrán realizar diversos trámites relacionados con su permanencia en el programa. Entre las novedades habilitadas se encuentran:



Actualización de datos básicos.

Reporte de graduación de bachiller para jóvenes suspendidos.

Subsanación de suspensiones por condiciones socioeconómicas.

Solicitudes de retiro del programa.

Aplazamientos.

Cambio de programa de formación.

La entidad recomendó a los beneficiarios mantener actualizada su información para evitar inconvenientes en futuros ciclos de pago. Según el cronograma operativo de 2026, Renta Joven contempla seis ciclos de transferencias durante el año. Tras el pago de septiembre, se espera la ejecución del quinto y sexto ciclo, que cubrirán incentivos asociados a permanencia académica, excelencia y nuevos periodos de formación para estudiantes de educación superior y aprendices del Sena.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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