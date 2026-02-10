En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Buscan a la senadora Aida Quilcué tras denuncia de su misteriosa desaparición en Cauca
Lo último

Buscan a la senadora Aida Quilcué tras denuncia de su misteriosa desaparición en Cauca

El ministro Pedro Sánchez anunció que la Fuerza Pública se encuentra adelantando la búsqueda de la senadora, quien transitaba entre Inzá y Totoró, Cauca. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de feb, 2026
aida quilcue
Colprensa

Durante la tarde de este martes 10 de febrero, integrantes del equipo de la senadora Aida Quilcué anunciaron, desde la misma cuenta de la congresista, la extraña desaparición y presunto secuestro de ella, quien se movilizaba en el tramo que conecta los municipios de Inzá y Tororó, en Cauca. "Informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad", se lee en el reciente trino.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la Fuerza Pública se encuentra en reacción y adelantando la búsqueda de la mujer.

Noticia en desarrollo...

