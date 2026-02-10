Buscan a la senadora Aida Quilcué tras denuncia de su misteriosa desaparición en Cauca

Durante la tarde de este martes 10 de febrero, integrantes del equipo de la senadora Aida Quilcué anunciaron, desde la misma cuenta de la congresista, la extraña desaparición y presunto secuestro de ella, quien se movilizaba en el tramo que conecta los municipios de Inzá y Tororó, en Cauca. "Informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad", se lee en el reciente trino.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la Fuerza Pública se encuentra en reacción y adelantando la búsqueda de la mujer.

Noticia en desarrollo...

