Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 18 de marzo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde de este 18 de marzo de 2026 cumplirá con su programación habitual. La jornada iniciará con la transmisión oficial a las 3:30 de la tarde, disponible en los canales autorizados de YouTube, donde se podrá seguir en vivo todo el procedimiento del sorteo. Tras concluir la emisión, el resultado se publicará en cuestión de minutos, lo que permite a los participantes consultar de inmediato la combinación ganadora. Gracias a esta disponibilidad rápida, no es necesario esperar reportes complementarios ni actualizaciones posteriores para confirmar el número sorteado.

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Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el boleto en perfectas condiciones. Cualquier deterioro —como rasgaduras, manchas, dobleces profundos o alteraciones que dificulten la lectura de los datos impresos— puede anular su validez y, por lo tanto, impedir el pago. Una vez concluye cada sorteo, los resultados se publican de inmediato, lo que permite verificar el número sin necesidad de esperar reportes adicionales.



La revisión debe realizarse siguiendo con exactitud la combinación oficial. En los sorteos que incluyen una quinta cifra, esta debe confirmarse tal como fue emitida, sin omitirla ni modificarla. Cada dígito ocupa una posición específica que forma parte del resultado oficial y es la que determina si existe coincidencia con el boleto.

Números ganadores Dorado Tarde 18 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este miércoles:



Número mayor:

Quinta cifra:

La apuesta se valida únicamente cuando el número seleccionado coincide de forma exacta con la modalidad y el orden de cifras definidos en el reglamento. El resultado de El Dorado Tarde depende del cumplimiento preciso de esa estructura. Cualquier cambio en las cifras o en su posición invalida la jugada y elimina la posibilidad de cobrar el premio.



Últimos ganadores de El Dorado Tarde

Fecha Número Serie / Quinta Martes 17 marzo 2026 8123 2 Lunes 16 marzo 2026 4634 2 Sábado 14 marzo 2026 6243 6 Viernes 13 marzo 2026 9302 5 Jueves 12 marzo 2026 6983 0 Miércoles 11 marzo 2026 8134 3 Martes 10 marzo 2026 9516 4 Lunes 09 marzo 2026 7057 3 Sábado 07 marzo 2026 5687 2 Viernes 06 marzo 2026 1776 8 Jueves 05 marzo 2026 9044 3 Miércoles 04 marzo 2026 6562 6 Martes 03 marzo 2026 9863 7 Lunes 02 marzo 2026 4569 2 Sábado 28 febrero 2026 8992 3 Viernes 27 febrero 2026 3884 3 Jueves 26 febrero 2026 8890 4 Miércoles 25 febrero 2026 6357 5 Martes 24 febrero 2026 0719 6 Lunes 23 febrero 2026 2914 2 Sábado 21 febrero 2026 8365 9 Viernes 20 febrero 2026 6059 8 Jueves 19 febrero 2026 8046 0 Miércoles 18 febrero 2026 2148 3 Martes 17 febrero 2026 1606 5 Lunes 16 febrero 2026 0973 5 Sábado 14 febrero 2026 2071 9 Viernes 13 febrero 2026 2700 0 Jueves 12 febrero 2026 4181 5 Miércoles 11 febrero 2026 5369 2 Martes 10 febrero 2026 6084 4 Lunes 09 febrero 2026 3703 6 Sábado 07 febrero 2026 9925 8 Viernes 06 febrero 2026 8281 2 Jueves 05 febrero 2026 8562 0 Miércoles 04 febrero 2026 3756 8 Martes 03 febrero 2026 8644 0 Lunes 02 febrero 2026 9366 1 Sábado 31 enero 2026 5734 2 Viernes 30 enero 2026 2941 1 Jueves 29 enero 2026 6338 6 Miércoles 28 enero 2026 9072 1 Martes 27 enero 2026 6825 4 Lunes 26 enero 2026 2832 5 Sábado 24 enero 2026 9548 6 Viernes 23 enero 2026 0552 6 Jueves 22 enero 2026 3232 1

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.



Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL