Dorado Mañana: resultados de este miércoles, 30 de septiembre de 2026; números ganadores

Miles de apostadores estuvieron atentos este miércoles 30 de septiembre al sorteo de El Dorado Mañana, uno de los chances más populares del país y que diariamente concentra la atención de quienes buscan acertar a un número de cuatro cifras para llevarse importantes premios. En esta oportunidad, el sorteo volvió a despertar expectativa entre los jugadores habituales, especialmente porque este juego se ha consolidado como una de las alternativas favoritas dentro de las apuestas permanentes en Colombia. El Dorado Mañana hace parte de la familia de sorteos El Dorado y se realiza de lunes a sábado en horario matutino, brindando una nueva oportunidad a quienes confían en sus números de la suerte.



Resultado de El Dorado Mañana del 30 de septiembre de 2026

De acuerdo con el resultado del sorteo realizado durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026, el número ganador de El Dorado Mañana fue:



Cifras ganadoras: 4128

Quinta balota: 7

Los participantes que registraron apuestas con esta combinación deberán verificar sus tiquetes en los puntos autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades disponibles del juego. Además del premio principal por acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el chance también contempla pagos para quienes logran coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar en comparación con otras dinámicas de azar.



¿Cómo paga el chance El Dorado?

Uno de los factores que explica la popularidad de El Dorado es su esquema de premios. Los jugadores pueden obtener ganancias por acertar una, dos, tres o cuatro cifras del número ganador, dependiendo de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta. Los pagos de referencia indican que una cifra acertada puede multiplicar varias veces el valor apostado, mientras que el premio mayor por las cuatro cifras exactas alcanza hasta 4.500 veces la apuesta realizada. También existe la opción de jugar con la quinta balota, una característica que permite acceder a premios considerablemente más altos.

Gracias a esta estructura, muchos jugadores optan por participar diariamente, combinando números sugeridos por fechas especiales, sueños, cábalas familiares o estrategias personales que mantienen viva la tradición del chance en distintas regiones del país.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL