Fondo Nacional del Ahorro estrena opción para pedir crédito de vivienda en línea: así funciona

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó Crédito Digital, una herramienta que permite a los afiliados realizar gran parte del proceso de solicitud de crédito para vivienda a través de internet, utilizando un celular o un computador. La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación tecnológica de la entidad y busca facilitar el acceso a los servicios relacionados con la financiación de vivienda.



Cómo funciona el nuevo Crédito Digital del Fondo Nacional del Ahorro

A través de esta plataforma, los afiliados pueden iniciar el trámite de su crédito de vivienda desde cualquier lugar del país. El sistema permite desarrollar varias etapas que tradicionalmente requerían atención presencial, facilitando la gestión de la solicitud mediante canales digitales. Entre los procesos que se pueden realizar en línea se encuentran la simulación del crédito, la precalificación, la radicación de la solicitud, la carga de documentos, el análisis de la información y la consulta de la respuesta final. Además, el usuario puede revisar el estado de su trámite en tiempo real a través de la plataforma.

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"Estamos transformando la manera en que los colombianos acceden a su vivienda. Seguimos enfocando nuestros esfuerzos en ser una entidad más cercana, más ágil y pensada en la vida real de las personas. Crédito Digital no es solo tecnología, es facilitarle el camino a quienes sueñan con tener casa propia", dijo Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.



¿Qué trámites se pueden hacer desde el celular?

Uno de los cambios más importantes es que los afiliados ya no tendrán que acudir a una oficina para iniciar el proceso de solicitud. Desde un teléfono móvil o un computador podrán cargar documentos, completar formularios y hacer seguimiento al avance de su caso. Aunque gran parte del procedimiento es digital, algunos pasos continúan realizándose bajo los requisitos legales vigentes. Es el caso de la firma de escrituras y la constitución de garantías, que deben cumplirse de acuerdo con las normas que regulan este tipo de operaciones.

Con el lanzamiento de esta herramienta, el Fondo Nacional del Ahorro busca reducir tiempos de gestión y facilitar el acceso a sus servicios. La digitalización del proceso también puede beneficiar a personas que viven en municipios alejados de los centros urbanos y que antes debían desplazarse para adelantar trámites relacionados con un crédito hipotecario. El FNA señala que este modelo permite descongestionar los puntos de atención y ampliar el alcance de sus productos financieros, aprovechando herramientas tecnológicas para acercar los servicios a más colombianos.



FNA mantiene la financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro recordó que continúa ofreciendo financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda para ciertos afiliados, especialmente en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) destinados a única vivienda. Esto significa que, dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas por el FNA, algunos hogares podrían acceder a financiación sin necesidad de contar con una cuota inicial. Los productos de financiación están dirigidos a afiliados vinculados mediante cesantías o a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). De acuerdo con la información oficial, los montos disponibles van desde 10 hasta 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Los plazos de financiación pueden ir desde los 5 hasta los 30 años, dependiendo del producto solicitado y del sistema de amortización elegido por el usuario. Estas condiciones permiten que cada solicitante evalúe la opción que mejor se ajuste a su capacidad de pago y a sus necesidades de financiación. El FNA informó que cuenta con condiciones diferenciadas según el nivel de ingresos de los afiliados. Entre las alternativas anunciadas se encuentran esquemas como UVR + 0, UVR + 2 y UVR + 3 para determinados hogares, especialmente aquellos con menores ingresos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL