Empresas en Colombia ya tienen fechas para presentar la declaración de renta ante la Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que desde este 12 de mayo comienzan los vencimientos para la presentación y pago de la declaración de renta de personas jurídicas correspondiente al año gravable 2025. Según la entidad, más de 1.273.214 contribuyentes en todo el país deberán cumplir con esta obligación tributaria durante las próximas semanas.

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La entidad proyecta un recaudo cercano a los 27,8 billones de pesos por concepto de impuesto de renta para personas jurídicas. Los plazos fueron establecidos de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), sin tener en cuenta el dígito de verificación.

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Bogotá concentra el mayor número de contribuyentes obligados

De acuerdo con las cifras entregadas por la Dian, en Colombia hay 1.273.214 personas jurídicas obligadas a declarar renta este año. Bogotá encabeza la lista de ciudades con más contribuyentes, al reunir 470.504, equivalente al 36,9 % del total nacional.



Después aparecen Medellín con 176.390 contribuyentes, Cali con 84.396, Barranquilla con 78.326 y Cartagena con 49.236, cinco ciudades que concentran una parte importante de las empresas y sociedades que deberán adelantar el proceso tributario durante mayo y julio.



La Dian recordó que el trámite debe hacerse dentro de las fechas establecida para evitar sanciones económicas e intereses por mora.



Fechas para presentar la declaración de renta de personas jurídicas

El calendario tributario establece que la primera etapa corresponde a la presentación de la declaración y el pago de la primera cuota. Los vencimientos comienzan el 12 de mayo y finalizan el 26 de mayo de 2026. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:



Fechas para el pago de la primera cuota

12 de mayo: NIT terminado en 1

13 de mayo: NIT terminado en 2

14 de mayo: NIT terminado en 3

15 de mayo: NIT terminado en 4

19 de mayo: NIT terminado en 5

20 de mayo: NIT terminado en 6

21 de mayo: NIT terminado en 7

22 de mayo: NIT terminado en 8

25 de mayo: NIT terminado en 9

26 de mayo: NIT terminado en 0

Fechas para el pago de la segunda cuota

La segunda cuota deberá pagarse entre el 9 y el 23 de julio de 2026, también teniendo en cuenta el último dígito del NIT.



9 de julio: NIT terminado en 1

10 de julio: NIT terminado en 2

13 de julio: NIT terminado en 3

14 de julio: NIT terminado en 4

15 de julio: NIT terminado en 5

16 de julio: NIT terminado en 6

17 de julio: NIT terminado en 7

21 de julio: NIT terminado en 8

22 de julio: NIT terminado en 9

23 de julio: NIT terminado en 0

¿Quiénes deben pagar en una sola cuota?

La autoridad tributaria explicó que las empresas cuya declaración de renta arroje un valor inferior a 41 UVT, es decir, 2.147.334 pesos, deberán realizar el pago total en una sola cuota. Por el contrario, aquellas personas jurídicas cuyo impuesto supere ese valor podrán dividir el pago en dos partes, siguiendo el calendario definido por la entidad para mayo y julio.

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La Dian reiteró que es importante revisar previamente la información financiera y tributaria antes de presentar la declaración, con el fin de evitar errores en el diligenciamiento o inconsistencias que puedan generar requerimientos posteriores.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co