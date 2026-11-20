Usuarios de Bancolombia reportan este viernes dificultades para acceder a algunos de los servicios digitales de la entidad financiera. De acuerdo con el estado de sus canales, publicado en su página oficial, la App Mi Bancolombia presenta fallas y la Sucursal Virtual Personas se encuentra en mantenimiento. A través de un mensaje dirigido a sus clientes, el banco confirmó que tiene conocimiento de los inconvenientes para ingresar a la aplicación y aseguró que trabaja para solucionar el problema.

A través de un mensaje dirigido a sus clientes, el banco confirmó que tiene conocimiento de los inconvenientes para ingresar a la aplicación y aseguró que trabaja para solucionar el problema. "¡Hola! Sabemos que en este momento no puedes ingresar a la app Mi Bancolombia. Mientras lo resolvemos, usa la Sucursal Virtual Personas o nuestros canales físicos. Gracias por tu comprensión", indicó la entidad.



¿Qué canales de Bancolombia presentan fallas este viernes 20 de noviembre?

Según la información publicada por el banco, estos son los estados de sus principales plataformas y servicios:



App Mi Bancolombia: se encuentra ya operando.

Sucursal Virtual Personas: aparece con mantenimiento en curso.

Oficinas: disponibles para la atención de los usuarios.

Corresponsales Bancarios: disponibles para realizar operaciones.

Compras en comercios: figura entre los canales habilitados.

Es importante tener en cuenta que la entidad diferencia entre las fallas que está solucionando y los mantenimientos programados. Por eso, algunas operaciones pueden estar restringidas durante determinados horarios, aunque otros servicios continúen funcionando.



¿Cómo saber si Bancolombia está caído y qué hacer si no puede ingresar a la aplicación?

Si tiene problemas para ingresar a la App Mi Bancolombia, lo primero es verificar si se trata de una falla general de la plataforma o de un inconveniente con su dispositivo o conexión a internet. Para hacerlo, puede consultar el apartado de Estado de nuestros canales en la página oficial de Bancolombia. Allí encontrará información actualizada sobre el funcionamiento de la aplicación, la Sucursal Virtual Personas y los demás servicios de la entidad. También tenga en cuenta estas recomendaciones:



No desinstale la aplicación: si Bancolombia presenta una falla general, eliminar e instalar nuevamente la app no solucionará el problema y podría generar pasos adicionales para recuperar el acceso.

si Bancolombia presenta una falla general, eliminar e instalar nuevamente la app no solucionará el problema y podría generar pasos adicionales para recuperar el acceso. Revise su conexión a internet: compruebe que tenga acceso a una red wifi estable o que sus datos móviles estén funcionando.

compruebe que tenga acceso a una red wifi estable o que sus datos móviles estén funcionando. Consulte los canales oficiales: revise los comunicados de Bancolombia para conocer si hay fallas generales o mantenimientos programados.

revise los comunicados de Bancolombia para conocer si hay fallas generales o mantenimientos programados. Evite intentar ingresar repetidamente: si la plataforma presenta inconvenientes, espere unos minutos antes de volver a intentarlo.

si la plataforma presenta inconvenientes, espere unos minutos antes de volver a intentarlo. Utilice otros canales: si necesita realizar una operación urgente, puede acudir a una oficina, un corresponsal bancario o consultar la disponibilidad de la Sucursal Virtual Personas.

si necesita realizar una operación urgente, puede acudir a una oficina, un corresponsal bancario o consultar la disponibilidad de la Sucursal Virtual Personas. No comparta sus claves: desconfíe de mensajes, llamadas o enlaces que prometan solucionar el problema y soliciten sus datos bancarios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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