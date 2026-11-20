El sorteo del Dorado Mañana correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2026 se llevó a cabo en su horario habitual de la mañana en Colombia, entregando una nueva oportunidad de ganar a los apostadores del país. Consulte aquí las cifras oficiales anunciadas por los operadores autorizados para verificar su billete o formulario de chance.



Los juegos de suerte y azar en el territorio nacional mantienen un estricto control operativo para garantizar la transparencia de cada balota extraída. En el caso específico de este sorteo matutino, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial a través de los canales habilitados y plataformas digitales autorizadas, a la espera de confirmar si sus combinaciones de cuatro cifras coinciden con el resultado principal de la jornada.



¿Qué número cayó en el Dorado Mañana hoy 20 de noviembre?

De acuerdo con el reporte oficial del sorteo efectuado este viernes, la combinación principal favorecida para el premio mayor del Dorado Mañana es la siguiente:



Números ganadores: 5569

5569 La “Quinta” cifra: 7

Las autoridades del juego recomiendan a todos los jugadores revisar detalladamente cada dígito impreso en su colilla antes de desecharla, verificando tanto el orden exacto como la modalidad apostada al momento de realizar la transacción en los puntos de venta físicos o virtuales.



¿Cómo reclamar el premio del Dorado Mañana y qué documentos presentar?

En caso de resultar ganador con las cifras oficiales del Dorado Mañana, el ciudadano debe acudir a un punto de venta autorizado o a las oficinas principales del operador concesionario en su respectivo departamento, dependiendo de la cuantía obtenida. Para hacer efectivo el cobro, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos básicos exigidos por la normativa colombiana:



Tiquete original en perfecto estado: El comprobante de la apuesta no debe presentar enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteraciones que impidan la lectura clara del código de seguridad, la fecha del sorteo y los números seleccionados.

El comprobante de la apuesta no debe presentar enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteraciones que impidan la lectura clara del código de seguridad, la fecha del sorteo y los números seleccionados. Documento de identidad vigente: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería, según corresponda) junto con una fotocopia legible de la misma.

El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería, según corresponda) junto con una fotocopia legible de la misma. Formularios de control: Para premios que superen determinados topes establecidos por la ley, el operador solicitará el diligenciamiento de formatos de conocimiento del cliente y declaración de origen de fondos, en cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos.

Asimismo, se recuerda a los apostadores que existe un plazo legal máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar cualquier premio. Superado este tiempo, opera la prescripción establecida por la regulación vigente y los recursos pasan a financiar el sector de la salud pública en Colombia.



Retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

Los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos de chance en Colombia están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor del premio supera la base mínima definida en Unidades de Valor Tributario (UVT) —fijada en 48 UVT—, el operador autorizado actúa como agente retenedor y aplica de manera automática el impuesto por ganancia ocasional, cuya tarifa general corresponde al 20 % sobre el valor total ganado.

Adicionalmente, dependiendo del monto del premio y de las condiciones financieras del pago, pueden aplicarse deducciones correspondientes al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el cuatro por mil, al momento de realizar el desembolso mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia. Por esta razón, el valor neto recibido por el ganador será inferior al monto bruto anunciado en el plan de premios.



Importancia de jugar legal y verificar con Coljuegos

Las entidades de control reiteran el llamado a la ciudadanía para realizar sus apuestas únicamente a través de redes comerciales legalmente constituidas y vigiladas por Coljuegos, la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

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Apostar en establecimientos autorizados o plataformas digitales con dominio terminado en .co y licencia vigente no solo garantiza el pago oportuno y seguro de los premios obtenidos, sino que también asegura que un porcentaje significativo de los recursos recaudados sea transferido directamente al sistema de salud subsidiado de los colombianos. Antes de efectuar cualquier jugada, los usuarios pueden verificar la legalidad del operador consultando el listado oficial disponible en el portal web de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

