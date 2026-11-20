Bogotá realizará esta semana una nueva expovivienda con motivo del Black Friday 2026. La actividad reunirá a constructoras, entidades financieras y organizaciones vinculadas al sector inmobiliario. Los asistentes podrán acercarse a los diferentes espacios para conocer proyectos de vivienda nueva, consultar alternativas de crédito y comparar las condiciones disponibles para adquirir un inmueble. Uno de los puntos de interés será la participación de la Secretaría Distrital del Hábitat, que llevará información sobre los programas de subsidios del Distrito y las alternativas contempladas en el plan 'Mi Casa en Bogotá'.

De acuerdo con Camacol Bogotá y Cundinamarca, la feria ExpoVivienda 2026 Black Friday se llevará a cabo durante dos jornadas, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, en el Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 # 52-77, en Bogotá. El evento estará abierto al público entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Interesados deben tener en cuenta que, aunque la entrada no tiene costo, sí requiere inscripción previa.



¿Qué subsidios de vivienda podrán consultar los asistentes?

La Secretaría Distrital del Hábitat invitó a los ciudadanos a participar en la feria para conocer los beneficios que ofrece Bogotá a los hogares interesados en comprar vivienda propia. Durante el evento, las personas podrán recibir información sobre la oferta de subsidios distritales, así como orientación acerca de las alternativas que hacen parte de 'Mi Casa en Bogotá', un espacio que permitirá resolver preguntas sobre los programas disponibles y conocer las posibilidades de acceso a los apoyos económicos que ofrece el Distrito para facilitar la adquisición de vivienda. Además de la información sobre los subsidios distritales, ExpoVivienda 2026 tendrá participación de empresas constructoras y entidades financieras que presentarán sus proyectos y servicios. La oferta contempla:



Proyectos de vivienda nueva: alternativas inmobiliarias para quienes buscan comprar apartamento o casa.

alternativas inmobiliarias para quienes buscan comprar apartamento o casa. Opciones de financiación: información sobre créditos y mecanismos para financiar la compra de un inmueble.

información sobre créditos y mecanismos para financiar la compra de un inmueble. Asesoría de constructoras: atención para conocer las características de los proyectos, sus precios y condiciones de adquisición.

atención para conocer las características de los proyectos, sus precios y condiciones de adquisición. Orientación financiera: posibilidad de consultar con entidades bancarias las alternativas de crédito disponibles.

posibilidad de consultar con entidades bancarias las alternativas de crédito disponibles. Descuentos y beneficios: ofertas anunciadas por las empresas participantes durante la jornada de Black Friday.

Entre las empresas aliadas que aparecen en la convocatoria están el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Banco de Bogotá, AV Villas, Cusezar, Arquitectura y Concreto e Ingenova. La participación de estas organizaciones permitirá a los visitantes consultar diferentes alternativas en un mismo lugar, comparar propuestas y aclarar dudas antes de tomar una decisión de compra.



¿Cómo inscribirse gratis a ExpoVivienda 2026?

La entrada a ExpoVivienda 2026 no tiene costo, pero los interesados deben realizar un registro previo a través del formulario habilitado por Camacol Bogotá y Cundinamarca. Para completar la inscripción, deberán ingresar sus datos personales y de contacto. El formulario solicita:



Nombre completo.

Edad.

Número de documento.

Número de celular.

Correo electrónico.

Indicar cómo se enteró del evento.

Autorizar el tratamiento de datos personales, según las condiciones establecidas por la organización.

Una vez diligenciada la información, los ciudadanos podrán completar el proceso de registro para asistir a la feria. El formulario de inscripción está disponible en la página oficial de Camacol Bogotá y Cundinamarca: https://www.camacolbyc.co/ Quienes estén interesados en comprar vivienda, conocer los programas de apoyo del Distrito o revisar alternativas de financiación pueden asistir a cualquiera de los dos días de la jornada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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