Cómo solicitar un crédito para comprar vivienda pagando arriendo en Davivienda: simulador de cuotas

Comprar vivienda representa un sueño para muchos en Colombia. Sin embargo, puede ser todo un reto debido al costo de vida, el pago de otras obligaciones y, en caso de que aplique, el pago del arriendo. Varias entidades financieras ofrecen una opción que permite adquirir vivienda mediante el pago de un canon mensual, similar al arriendo, con la posibilidad de ejercer una opción de compra al finalizar el contrato, entre ellas Davivienda. Esta alternativa se conoce como leasing habitacional.

En este esquema, Davivienda figura como propietario del inmueble durante el tiempo que dure el contrato. El cliente realiza aportes mensuales que incluyen capital e intereses, y al finalizar el plazo pactado puede ejercer la opción de compra. El inmueble es transferido al cliente una vez se haya cumplido con las condiciones del contrato.

El leasing habitacional permite financiar hasta el 80% del valor del inmueble, y hasta el 90% si se accede a la estrategia “Mi Primera Vivienda”. La amortización puede hacerse en pesos o en UVR (Unidad de Valor Real). El plazo de financiación varía entre 60 y 240 meses para créditos en pesos, y entre 60 y 360 meses para créditos en UVR.



Tipos de cuota disponibles para leasing habitacional de Davivienda

El banco ofrece tres sistemas de amortización para el leasing habitacional:



Cuota baja en UVR: sistema de cuota constante en UVR. La cuota mensual es fija en UVR, pero creciente en pesos debido al ajuste por inflación. Hay amortización a capital desde el inicio del crédito.

Cuota media en UVR: sistema de amortización constante a capital. La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos. Se amortiza capital desde el inicio del crédito.

sistema de amortización constante a capital. La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos. Se amortiza capital desde el inicio del crédito. Cuota baja en pesos: cuota fija en pesos durante todo el plazo pactado. El valor incluye capital e intereses. El saldo de la obligación disminuye mes a mes, con amortización creciente a capital e intereses decrecientes.

Usted puede elegir entre diferentes porcentajes de opción de compra sobre el valor financiado: 0%, 10%, 20% o 30%. Este porcentaje se paga al finalizar el plazo de amortización. La elección del porcentaje afecta el valor de las cuotas mensuales: a mayor opción de compra, menor canon mensual.



¿En cuánto quedarían las cuotas si toma crédito para comprar vivienda pagando arriendo?

Davivienda ofrece un simulador de vivienda en su sitio web oficial. Esta herramienta permite calcular el valor aproximado de las cuotas mensuales según el tipo de vivienda, el sistema de amortización elegido (pesos o UVR), el plazo del crédito y el porcentaje de financiación. El simulador está disponible para vivienda nueva, usada o remodelación. Para utilizar el simulador, se deben seguir los siguientes pasos:



Ingresar al portal de Davivienda. Seleccionar la opción “Simulador de Vivienda”. Elegir el tipo de inmueble. Ingresar el valor del inmueble. Seleccionar el porcentaje de financiación. Elegir el plazo del crédito. Seleccionar el sistema de amortización. Consultar el valor estimado de la cuota mensual.

El simulador no constituye una oferta vinculante. Los valores calculados son aproximados y pueden variar según las condiciones del mercado y la evaluación crediticia del solicitante. Sin embargo, si usted lo prefiere, la recomendación es que pueda acercarse a cualquiera de las sucursales de Davivienda para que tenga claro las tasas, plazos y otros datos importantes del crédito.



Noticias Caracol hizo la tarea y simuló en cuánto quedarían las cuotas aproximadas si el solicitante tiene 30 años y decide comprar una vivienda de $250.000.000, pero le pide al banco financiar $200.000.000 con un plazo de pago de 30 años. Estos fueron los resultados del simulador:



Sistema de Cuota Opción de compra Primera cuota Primera cuota con cobertura BAJA UVR 0% 1.310.000 - BAJA UVR 10% 1.290.000 - MEDIA UVR 0% 1.695.000 - MEDIA UVR 10% 1.640.000 - BAJA PESOS 0% 0 - BAJA PESOS 10% 0 - BAJA PESOS 20% 0 - BAJA PESOS 30% 0 - FIJA PESOS 0% 0 -

¿Cómo solicitar un leasing habitacional en Davivienda?

Lo primero que debe tener claro antes de solicitar este producto es cumplir con las siguientes condiciones:



Tener al menos 18 años de edad.

Contar con una actividad laboral estable.

En caso de tener historial crediticio, este debe reflejar un manejo adecuado.

El valor de la cuota mensual no debe superar el 30 % de los ingresos familiares cuando se trata de vivienda mayor a VIS, ni el 40 % en el caso de vivienda VIS.

El avalúo del inmueble y el estudio de títulos deben ser realizados por peritos y abogados autorizados por Davivienda.

Este producto está dirigido exclusivamente a personas naturales.

Documentación requerida

El solicitante debe presentar los siguientes documentos:



Formulario de solicitud de servicios financieros.

Fotocopia ampliada al 150 % de la cédula de ciudadanía de cada uno de los solicitantes.

Certificado de tradición y libertad del inmueble que se desea adquirir, con una vigencia no mayor a 30 días, en caso de tratarse de vivienda usada o nueva no financiada por Davivienda.

Adicionalmente, según el tipo de actividad económica, se deben presentar los siguientes documentos:



Para personas empleadas

Las dos declaraciones de renta más recientes o, en su defecto, una carta de no declarante.

Certificado laboral con una vigencia no mayor a 60 días, en el que se indique el cargo, el salario, la antigüedad y el tipo de contrato.

Comprobantes de pago de nómina de los últimos tres meses (opcional).

Extractos bancarios de los últimos tres meses, si se perciben ingresos adicionales.

Para personas independientes

Las dos declaraciones de renta más recientes o carta de no declarante.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Para personas pensionadas

El último comprobante de pago de pensión.

Una vez aprobado el crédito, se debe realizar el estudio de títulos con abogados externos autorizados por Davivienda y firmar los pagarés y los seguros correspondientes.



Proceso para solicitar el leasing habitacional

El procedimiento para solicitar este producto financiero incluye los siguientes pasos:



El solicitante debe descargar el formulario de solicitud de crédito desde el sitio web de Davivienda, guardarlo, diligenciar los campos requeridos a partir del numeral 2 e imprimirlo en tamaño carta a doble cara. La firma y la huella deben ser registradas en presencia de un funcionario del banco. Para visualizar correctamente el documento, se requiere tener instalada la versión más reciente de Adobe Acrobat. La solicitud del Leasing Habitacional puede realizarse a través de la aplicación móvil de Davivienda o en cualquiera de las 540 oficinas disponibles en el país. También es posible comunicarse con el Call Center en Bogotá o con la línea nacional desde cualquier ciudad. El solicitante puede solicitar una simulación del valor del canon mensual en cualquiera de las oficinas. Este valor varía según el sistema de financiación y amortización elegido (pesos o UVR). El estudio del crédito no tiene costo. El contrato de leasing habitacional puede firmarse de forma presencial en una oficina o de manera digital a través de la aplicación móvil de Davivienda.

