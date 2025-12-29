Tiendas D1 confirmó que no abrirá sus puertas en fecha clave por fin de año: prográmese

Con la llegada de los últimos días de diciembre, miles de consumidores comienzan a organizar las compras pendientes para el cierre de año, que suele venir acompañado de cambios en la operación del comercio, especialmente en los primeros días de enero. Los productos que suelen encabezar las compras incluyen alimentos, productos de aseo o artículos básicos; por lo que conocer con anticipación los horarios de los supermercados es clave para evitar contratiempos.

Por eso Tiendas D1 confirmó cómo será su operación durante la última semana del año y los primeros días de enero, que no será exactamente igual a la habitual, pues aunque la cadena continúa atendiendo al público en la mayoría de sus puntos de venta este 29 y 30 de diciembre, recordó que habrá ajustes asociados a las fechas festivas.



Horarios en Tiendas D1 por fin de año 2025

Durante el 31 de diciembre, las tiendas de la cadena sí prestarán servicio, pero podrían hacerlo con horarios especiales, los cuales pueden variar según la ciudad o el punto de venta. La empresa recomendó a los clientes verificar directamente en cada establecimiento y realizar las compras con antelación, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la demanda típico de fin de año.

Sin embargo, el cambio más importante en la operación se presentará con el inicio del 2026. Tiendas D1 confirmó que el jueves 1 de enero no habrá atención al público en ninguna de sus tiendas a nivel nacional. Ese día, todos los puntos de venta permanecerán cerrados y se suspenderá completamente la atención presencial.



La medida se suma al cierre total que ya se aplicó el pasado 25 de diciembre, cuando la cadena tampoco abrió sus establecimientos con motivo de la celebración de Navidad. Según informó la compañía, estas decisiones hacen parte de la política interna de la empresa para permitir que sus colaboradores puedan descansar y compartir las fechas especiales con sus familias.



"D1Lover, anticipa tus compras en D1. En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias, por eso te recordamos que el 25 de diciembre y el 1 de enero ¡No abrimos!", indicó la cadena.



¿Qué hacer ante el cierre de Tiendas D1 el 1 de enero?

Ante el cierre del primer día del año, la recomendación principal para los clientes es no dejar compras esenciales para el 1 de enero y anticiparse en los días previos. Productos de consumo diario, alimentos frescos y artículos de alta rotación podrían agotarse con mayor rapidez hacia el cierre del 31 de diciembre.

La cadena también indicó que la atención se retomará con normalidad el viernes 2 de enero, cuando los establecimientos volverán a operar en sus horarios habituales. Mientras tanto, los días restantes de diciembre serán clave para quienes buscan cerrar el año con sus compras completas.

Actualmente, Tiendas D1 es una de las cadenas de supermercados con mayor presencia en el país. Cuenta con más de 2.500 tiendas distribuidas en la mayoría de los departamentos, lo que convierte cualquier ajuste en sus horarios en un factor relevante para millones de consumidores. Este supermercado se caracteriza por sus descuentos y su cobertura a nivel nacional en ciudades intermedias y municipios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co