Estos son los países con los mejores sistemas de pensiones del mundo: ¿en qué puesto está Colombia?

Países Bajos, Dinamarca e Islandia ocuparon los tres primeros lugares del Índice Global de Pensiones 2026, ranking elaborado por Mercer y el CFA Institute, que comparó 55 sistemas de ingresos para la jubilación. El índice analiza tres dimensiones: suficiencia, sostenibilidad e integridad. En conjunto, utiliza más de 50 indicadores para comparar la capacidad de los sistemas de proporcionar ingresos durante la jubilación y responder a las necesidades futuras.



En total, seis países obtuvieron la calificación A en el Índice Global de Pensiones 2026, dando a lugar a los siguientes países con mejor sistema de pensiones:



Países Bajos: 85,8 puntos.

85,8 puntos. Dinamarca: 84,1 puntos.

84,1 puntos. Islandia: 84,0 puntos.

84,0 puntos. Singapur: 82,0 puntos.

82,0 puntos. Israel: 81,9 puntos.

81,9 puntos. Australia: 80,6 puntos.

¿En qué puesto quedó Colombia en el ranking de pensiones de 2026?

Colombia se ubicó en el puesto 31 de los 55 sistemas evaluados, con una calificación de 63,3 puntos y una nota C+. El resultado subió frente a los 62,5 puntos obtenidos en 2025. De acuerdo con el informe, el incremento se explicó principalmente por mejoras en varias preguntas relacionadas con la integridad del sistema. En las tres dimensiones evaluadas, el país obtuvo 65,4 puntos en suficiencia, 54,3 en sostenibilidad y 72,4 en integridad. La sostenibilidad fue el componente con menor puntuación de los tres, mientras que la integridad registró la calificación más alta.

El estudio señala que Colombia "comprende una pensión sujeta a verificación de recursos, pagada a las personas con menores ingresos, y dos sistemas de pensiones paralelos y mutuamente excluyentes". También explica que el país "ofrece una sólida tasa de reemplazo neto para una amplia gama de personas con distintos niveles de ingresos". Y destaca aspectos de regulación, gobernanza, protección y comunicación con los afiliados. Sin embargo, plantea áreas en las que el país puede avanzar, entre ellas ampliar la cobertura pensional, aumentar el ahorro de los hogares y mejorar el respaldo económico para las personas mayores con menos recursos.



¿Qué mide el Índice Global de Pensiones?

La edición de 2026 evaluó 55 sistemas de ingresos para la jubilación, que en conjunto cubren cerca del 66% de la población mundial. Para establecer las calificaciones, el estudio utiliza más de 50 indicadores distribuidos en tres dimensiones. La primera es la suficiencia, que representa el 40% del resultado y analiza los beneficios que reciben las personas y los ingresos disponibles durante la jubilación. La segunda es la sostenibilidad, equivalente al 35%, que examina la capacidad de mantener el sistema en el tiempo.

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La tercera es la integridad, que aporta el 25% restante y contempla aspectos como la regulación, la gobernanza y la protección de los afiliados. El informe también incorporó por primera vez a República Dominicana, Kenia y Catar. El Índice Global de Pensiones 2026 también examina los efectos del envejecimiento de la población, la reducción de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida sobre los sistemas de jubilación. Estos cambios demográficos implican que las personas pueden pasar más años retiradas del mercado laboral y necesitar ingresos durante periodos más largos.



Al mismo tiempo, las transformaciones en los patrones de empleo pueden dejar a algunos trabajadores con menos oportunidades de acumular ahorros para la vejez. En este escenario, los gobiernos deben "evaluar decisiones relacionadas con la edad de jubilación, las cotizaciones y el nivel de las prestaciones". Los fondos de pensiones, por su parte, deben administrar sus inversiones y atender obligaciones que pueden extenderse durante varias décadas, según el informe.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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