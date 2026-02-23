¿Qué está pasando con Bancolombia? La entidad aclara qué servicios siguen funcionando

La noche del domingo 22 de febrero cerró con una mezcla de incertidumbre y molestia entre varios usuarios de Bancolombia. La entidad, en un mensaje difundido cerca de las 10:07 p. m., confirmó que algunos de sus servicios siguen afectados y que los equipos técnicos continuarían trabajando durante toda la noche para restablecer la operación. Mientras tanto, el banco recordó cuáles funciones siguen disponibles para que los clientes puedan mover su dinero con relativa normalidad.

Esta incidencia se produjo después de una jornada marcada por reportes masivos de fallas, que comenzaron a escalar desde la mañana y se hicieron más evidentes a lo largo del día. Las plataformas digitales del banco, especialmente la app Mi Bancolombia, presentaron intermitencias que impidieron a los usuarios consultar saldos, gestionar bolsillos y realizar diversas operaciones, un panorama que rápidamente se viralizó en redes sociales. Algunos usuarios afirmaron que la aplicación no cargaba información clave o mostraba inconsistencias en los saldos disponibles.



¿Qué se puede hacer y qué no? Los servicios de Bancolombia que siguen habilitados

A pesar del problema, Bancolombia reiteró que no todos los servicios están caídos. Tanto en su comunicación de la noche como en mensajes anteriores difundidos en redes sociales, el banco detalló los canales y transacciones que todavía funcionan. En la app Mi Bancolombia, sí es posible:



Transferir a cuentas Bancolombia (inscritas o no inscritas), un punto clave para quienes necesitan mover dinero dentro del mismo banco.

Consultar cuentas, saldos y movimientos. La entidad aclaró que el saldo que aparece corresponde a la suma del disponible más los bolsillos, algo que causó confusión durante el día.

También siguen funcionando:



Pagos en comercios con tarjetas débito y crédito.

Retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios, sin afectaciones reportadas en estos canales.

Cerramos el día con algunos servicios afectados. Seguimos trabajando durante la noche para dar con la solución.



Mientras lo resolvemos, recuerda las opciones que tenemos para que muevas tu plata:



En la app Mi Bancolombia:



Todo comenzó con una ventana de mantenimiento previamente anunciada por la entidad. Bancolombia había comunicado que realizaría ajustes técnicos entre las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero y las 3:30 a. m. del domingo 22, una operación que también afectaría servicios conectados con Nequi. Sin embargo, la situación se extendió más allá de lo previsto. Hacia el mediodía del domingo, los reportes de usuarios se multiplicaron, particularmente desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, según visualizaciones registradas por herramientas como DownDetector. El banco reconoció a través de su cuenta oficial en X que “algunos servicios no están funcionando” y pidió paciencia a sus usuarios mientras avanzaban las labores de diagnóstico y reparación.

ntegridad del dinero, Bancolombia insistió en un mensaje clave: la plata de los clientes está segura. En su comunicación, reiteraron que los montos visualizados pueden incluir el dinero alojado en bolsillos, lo que explica ciertos cambios en la cifra presentada.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL