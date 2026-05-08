Fondo Nacional del Ahorro tendrá feria de vivienda en mayo de 2026: link para inscribirse

El Fondo Nacional del Ahorro anunció su próxima feria de vivienda, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Si usted está pensando en comprar vivienda o en afiliarse al FNA, le contamos dónde será el evento y cómo inscribirse para que aproveche la oportunidad.



Feria de vivienda del FNA: ¿dónde será?

Según informó el Fondo Nacional del Ahorro, la Feria de Vivienda Por Colombia se llevará a cabo en la sede principal ubicada en Cra 65 11 – 83, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. "¿Sueñas con casa propia?... Deja de soñarlo y empieza a vivirlo. Llega a Bogotá FNA por Colombia, Feria de Vivienda, para que pases de sueño a dueño. Todo lo que necesitas para tener vivienda en un mismo lugar: créditos, constructoras, cajas de compensación, aliados del sector, educación financiera y hasta aprobaciones en minutos. 🙌💳", escribió la entidad en sus redes sociales.

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Recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro ya está aprobando créditos hasta con el 100% de financiación, es decir, podrá comprar su casa o apartamento sin necesidad de contar con una cuota inicial. También existe la opción del leasing habitacional, una alternativa para comprar vivienda mientras paga arriendo.

¿Cómo inscribirse a la feria de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro?

El FNA hizo énfasis en que esta feria es gratuita, pero para evitar hacer filas habilitó un formulario de inscripción donde deberá diligenciar sus datos personales. Haga clic aquí para verlo. En este evento, las cajas de compensasión podrán brindarle toda la información relacionada con los subsidios de vivienda que, en caso de no superar los dos salarios mínimos, sería de más de 52 millones de pesos. La Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá también estará asesorando sobre el subsidio 'Mi Casa en Bogotá'.



Así puede afiliarse al FNA en 2026

Los trabajadores dependientes pueden afiliarse al FNA a través de su empleador. En este caso, la empresa debe realizar un convenio con la entidad y autorizar la transferencia de las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Una vez el empleador hace el trámite, el trabajador queda afiliado y puede empezar a construir historial de ahorro para futuros créditos.



Los trabajadores independientes y contratistas también pueden afiliarse. Para ellos, el mecanismo es el Ahorro Voluntario Contactural (AVC). Este proceso se realiza de forma directa ante el FNA, sin intermediarios. La persona interesada debe decidir un monto mensual de ahorro, que será depositado en una cuenta individual. Este ahorro reemplaza las cesantías y cumple la misma función como respaldo para solicitar créditos.



El trámite de afiliación puede hacerse por internet o de manera presencial. En ambos casos, se solicita información básica como datos personales, tipo de afiliación y documentos de identificación. Para el ahorro voluntario, también se define el valor del aporte y la periodicidad del mismo. No se exige un monto elevado, pero entre mayor sea el ahorro y su constancia, mejores serán las condiciones de financiación a futuro.

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Una vez afiliada, la persona no queda obligada de inmediato a solicitar un crédito. El ahorro se mantiene en el FNA y puede usarse más adelante para vivienda nueva, usada, construcción, mejoramiento o educación. La antigüedad como afiliado y el comportamiento del ahorro influyen en la tasa y el monto aprobado.

ÁNGELA URREA PARRA

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