Créditos del FNA para financiar vivienda al 100% arrancan en julio: cómo alistarse desde ahora

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio a conocer a principios de año un cambio en su esquema de financiación de vivienda que permitirá a los afiliados acceder a créditos sin necesidad de pagar cuota inicial. La medida, según indicó la entidad, busca facilitar la compra de vivienda propia a hogares que actualmente no cuentan con el capital necesario para cubrir ese primer pago, pero sí tienen ingresos estables o capacidad de asumir una obligación mensual.

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El modelo establece que el financiamiento podrá cubrir la totalidad del valor del inmueble, siempre que el solicitante cumpla con criterios de evaluación financiera relacionados con ingresos, estabilidad laboral o independencia económica, así como con hábitos de ahorro previos. La entidad señaló que el esquema estará dirigido principalmente a la compra de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), tanto en proyectos nuevos como en unidades usadas, siempre que corresponda a la primera vivienda del solicitante.

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Condiciones de acceso al crédito del 100% del FNA

El acceso a esta modalidad de financiación del FNA estará sujeto a una serie de condiciones que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Entre los elementos centrales del modelo se encuentra la verificación de la capacidad de pago del hogar, así como el historial de ahorro con la entidad. La entidad indicó que los aspirantes deberán estar afiliados previamente y haber consolidado algún tipo de ahorro formal, el cual puede provenir de dos mecanismos principales:



El traslado de cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro.

El ahorro voluntario contractual, que permite realizar aportes periódicos o aportes únicos según el plan definido por el usuario.

En el caso del ahorro voluntario, se contemplan esquemas flexibles que incluyen contribuciones pequeñas de manera regular o montos acumulados en un solo pago, dependiendo de la capacidad de cada persona.



"Durante años la principal barrera para tener vivienda propia fue reunir el dinero de la cuota inicial. Hoy, con el Fondo Nacional del Ahorro, esa barrera desaparece: ahora no hay barreras, lo único que debes hacer es afiliarte al FNA y empezar a construir el camino hacia su casa propia", indicó la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán.



¿Cómo funcionará nuevo modelo de financiación del FNA?

Según lo planteado por la entidad, el esquema de financiación del 100% busca integrarse al sistema de crédito hipotecario ya existente, pero con una modificación en la estructura inicial del préstamo. En lugar de exigir un capital previo para la cuota inicial, el modelo prioriza la acumulación de ahorro como requisito de entrada. Esto implica que el comportamiento financiero previo del solicitante será un elemento determinante para la aprobación del crédito, junto con los análisis tradicionales de riesgo crediticio.



Aunque la línea de financiación comenzará a operar en julio, en el segundo semestre de 2026, la entidad enfatizó que el proceso para acceder no inicia en ese momento, sino mucho antes. Desde ahora, los interesados deben afiliarse al FNA si aún no lo han hecho, trasladar sus cesantías o abrir un plan de ahorro voluntario. Este período previo será clave, ya que permitirá construir un perfil financiero que aumente las probabilidades de aprobación una vez que arranquen los créditos de financiación.

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Una vez entre en vigencia la línea, el siguiente paso será la postulación al crédito. Allí se realizará un análisis más detallado que incluirá verificación de ingresos, estabilidad laboral o económica, nivel de endeudamiento y comportamiento en centrales de riesgo. También se tendrá en cuenta el valor del inmueble que se desea adquirir y su viabilidad dentro de los límites establecidos. El FNA indicó que, en algunos casos, los solicitantes podrán aplicar a créditos conjuntos, con dos o más personas que podrán sumar ingresos para mejorar su capacidad de endeudamiento.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co