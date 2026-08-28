Abelardo de la Espriella anuncia suspensión de cobros del Icetex para afectados por terremoto

Tras el devastador terremoto que sacudió fuertemente a Risaralda, el presidente Abelardo de la Espriella dio inicio formal a la fase dos de la reconstrucción en Pereira, denominada "Patria Milagro". El mandatario dejó en claro en su discurso que la prioridad absoluta de su gobierno es la ejecución y la entrega de soluciones concretas para levantar los hogares devastados.



Desde Pereira, Presidente confirma que se suspenderán cobros del Icetex

El anuncio central estuvo dirigido a aliviar de manera inmediata la economía de las familias jóvenes del departamento. El jefe de Estado ordenó la activación automática de alivios financieros para 5.253 estudiantes de Risaralda con créditos educativos vigentes en el Icetex. Durante un trimestre completo, se suspenderá el cobro de las cuotas, se congelarán por completo los intereses corrientes y de mora, y se detendrán todas las acciones de cobro contra los núcleos familiares afectados.

El presidente hizo este mismo anuncio en Cali, confirmando que en el Valle del Cauca hay 29.000 damnificados que recibirán el beneficio de suspensión de cobros con el Icetex. La medida busca eliminar una presión financiera asfixiante en medio de la peor crisis que atraviesa la región. "Les quiero decir algo que nace desde lo más profundo de mi corazón: mientras ustedes hagan un enorme esfuerzo por levantar nuevamente sus hogares, no tendrán la carga ni la preocupación de tener que pagar los créditos con el Icetex. Déjenme lidiar con la preocupación esa a mí, ustedes concéntrense en volver a levantar sus casas", manifestó De la Espriella desde Pereira.

El compromiso del Gobierno nacional con el sector educativo se extiende también a la seguridad física de los menores. Tras una exhaustiva inspección a las 165 sedes escolares de Pereira, los ingenieros expertos identificaron 13 infraestructuras en inminente peligro de colapso y 48 con restricciones severas de uso, dejando solo 47 declaradas completamente habitables. El mandatario aseguró que no permitirá que se exponga la vida de un niño en edificaciones inseguras. Por ello, anunció que 8.000 estudiantes serán reubicados a partir del próximo lunes en sedes alternas para garantizar la continuidad escolar presencial con plenas garantías.



La salud pública y el acompañamiento emocional de los risaraldenses es otra de las prioridades innegociables en esta etapa de choque, señaló el Presidente. El terremoto dejó serias afectaciones estructurales en 34 centros asistenciales en Pereira, obligando a reorganizaciones temporales. Sin embargo, el mandatario confirmó que la red hospitalaria se mantiene plenamente operativa: el laboratorio clínico López Correa ya está reincorporado con éxito y avanza a paso firme la recuperación física del Hospital Universitario San Jorge.



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De la Espriella confirma apoyo económico de 1.050.000 pesos mensuales a damnificados

Paralelamente, De la Espriella aseguró que se vigila de cerca la salud en los siete alojamientos temporales que atienden actualmente a 1.092 personas que perdieron su techo, donde se han realizado jornadas de vacunación y 87 valoraciones especializadas en salud mental para mitigar el trauma emocional. En materia de vivienda, De la Espriella detalló el esquema de desembolsos económicos directos que iniciará el próximo 31 de agosto. Cada hogar damnificado cuya vivienda haya sido destruida o declarada técnicamente inhabitable recibirá un apoyo de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses (un total inicial de 3.150.000 pesos), con posibilidad de prórroga por tres meses más en el caso de los propietarios

El mandatario recalcó que este dinero llegará sin intermediarios, políticos ni particulares de por medio. Además, el Registro Único de Damnificados permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre para asegurar que ningún afectado quede por fuera del censo definitivo. Como plan de choque habitacional adicional, el presidente ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evaluar los 925 inmuebles que administra en el departamento —de los cuales 592 están ubicados en Pereira— para destinar las fincas y hoteles incautados a la delincuencia como soluciones de albergue inmediato para las familias damnificadas.

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"Por primera vez van a servir de algo. Lo que los bandidos han hecho y el daño que han hecho, nos quedamos con los bienes en el Estado y se lo damos a la gente que lo necesita", aseveró de la Espriella. Asimismo, destacó que el Plan Departamental de Agua cuenta con casi 19.000 millones de pesos aprobados y que se acelerarán los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas para beneficiar a 730.000 ciudadanos.

La reconstrucción sumará también el aporte decidido de la empresa privada, logrando gestionar bajo su liderazgo recursos por más de 2 billones de pesos. En sintonía con esto, el mandatario celebró un acuerdo con la banca nacional que reduce las tasas de interés para créditos de vivienda del 14% al 8%. Con una inflación del 6.14%, esto representa una tasa real de interés de un poco más del 1.8%, cumpliendo con orgullo una propuesta que sus opositores tildaban de inviable durante su campaña electoral.

Finalmente, el Presidente afirmó que Pereira se convertirá en el centro operativo regional de la reconstrucción mediante el recién creado "Fondo Milagro", gerenciado por Jaime Uribe y una junta directiva compuesta por ilustres locales. "La reconstrucción tiene que avanzar rápido pero no a ciegas, a toda velocidad pero sin improvisación", concluyó el presidente de la República.

ÁNGELA URREA PARRA

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