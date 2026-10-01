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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella pide a Minminas revertir aumento precio gasolina: "Nuestro deber con el ciudadano"

De la Espriella pide a Minminas revertir aumento precio gasolina: "Nuestro deber con el ciudadano"

El Ministerio de Minas había informado que a partir del 1º. de octubre el precio de la gasolina aumentaría $46 por galón a nivel nacional, equivalente a una variación del 0,29 % frente al mes anterior.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Maria Nohemí Arboleda y Abelardo de la Espriella.
Maria Nohemí Arboleda y Abelardo de la Espriella.
X: @ABDELAESPRIELLA

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, le pidió este jeuves a la ministra de Minas y Energía, Maria Nohemí Arboleda, revertir el incremento al precio de la gasolina que empezaría a regir a partir de este 1º. de octubre. Esa cartera había anunciado el 30 de septiembre que el precio de la gasolina aumentaría $46 por galón en todo el país, lo que equivale a una variación del 0,29 % frente al mes anterior. En su cuenta de X, el jefe de Estado explicó que citó a la ministra para buscar soluciones que permitan afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina.

De la Espriella aseguró que la intención de su administración es buscar salidas a esta coyuntura que no desemboquen en afectaciones para los ciudadanos. "La instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos", escribió en su cuenta de X, al tiempo que agregó: "Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones".

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Desde el Ministerio de Minas habían explicado que este ajuste obedecía, entre otras cosas, a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina y que sufrió impactos en su cadena debido al terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

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