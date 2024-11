Grupos del Sisbén que recibirán Renta Ciudadana en noviembre: link para consultar el suyo

En Colombia, el Gobierno ha implementado una serie de subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Entre estos programas se destacan Renta Joven, Jóvenes Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Ciudadana . Estos subsidios buscan reducir la pobreza, fomentar la inclusión social y proporcionar un apoyo económico crucial para aquellos que más lo necesitan.

Renta Ciudadana es un programa que se ha convertido en un pilar fundamental de la política social del país. Este subsidio está diseñado para proporcionar un ingreso básico a las familias en situación de pobreza extrema y moderada, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y promover la equidad social.

El programa Renta Ciudadana se enfoca en dos líneas principales de intervención: 'Colombia sin Hambre' y 'Valoración del Cuidado'. La primera línea está dirigida a hogares en pobreza extrema con acceso limitado al mercado laboral, priorizando a familias con hijos menores de 18 años. El objetivo principal es mejorar el acceso a una alimentación nutritiva y calórica adecuada para estas familias.

La segunda línea, Valoración del Cuidado, se dirige a hogares en pobreza extrema con barreras socioeconómicas significativas, incluyendo familias con niños menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren cuidados especiales.

Renta Ciudadana: pagos de 5to ciclo iniciarían a finales de noviembre

Los grupos del Sisbén que clasifican para Renta Ciudadana

Para determinar quiénes son los beneficiarios de estos subsidios, el Gobierno utiliza el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Este sistema clasifica a la población en diferentes grupos según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida. Los grupos del Sisbén se dividen en cuatro categorías principales: A, B, C y D.

Grupo A incluye a la población en pobreza extrema, subdividida desde A1 hasta A5. Grupo B abarca a la población en pobreza moderada, desde B1 hasta B7. Grupo C se refiere a la población vulnerable, clasificada desde C1 hasta C18. Finalmente, Grupo D comprende a la población no pobre y no vulnerable, desde D1 hasta D21.

Para el mes de noviembre, los beneficiarios de Renta Ciudadana serán principalmente aquellos clasificados en el Grupo A del Sisbén IV. Este grupo incluye a las familias que enfrentan las condiciones más severas de pobreza extrema y que requieren un apoyo económico urgente para mejorar su calidad de vida.



Cómo consultar su grupo del Sisbén

Consultar el grupo del Sisbén en el que se encuentra es un proceso sencillo y accesible para todos. Los interesados pueden verificar su clasificación a través del portal web oficial de Prosperidad Social o mediante las líneas telefónicas habilitadas para este propósito. Le explicamos el paso a paso para realizar esta consulta:



Visitar la página oficial del Sisbén en www.sisben.gov.co o directamente a la sección de consulta de grupo.

En el menú superior, hacer clic en 'Consulta tu grupo Sisbén IV'.

Proporcionar el tipo y número de documento (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, etc.).

El sistema mostrará en pantalla el grupo del Sisbén al que pertenece el usuario.

Además, Prosperidad Social ofrece canales de atención telefónica para aquellos que prefieren realizar la consulta por esta vía. Las líneas disponibles son 5954410 para Bogotá y 018000951100 para el resto del país.

No todos los grupos del Sisbén aplican para recibir Renta Ciudadana - Sisbén - Prosperidad Social

Es importante destacar que la clasificación en el Sisbén no solo determina la elegibilidad para Renta Ciudadana, sino también para otros programas sociales del Gobierno. Por ello, mantener actualizada la información en el Sisbén es vital para asegurar el acceso a estos beneficios.

Calendario de pagos para otros programas sociales

Además de Renta Ciudadana, otros programas también tienen ciclos de pagos programados para noviembre y diciembre de 2024. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, explicó las nuevas fechas de pago de estos incentivos:



Devolución del IVA: según el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el cuarto ciclo se pagará a mediados de noviembre.

según el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el cuarto ciclo se pagará a mediados de noviembre. Renta Joven: el quinto ciclo de pagos de Renta Joven está programado para la tercera semana de diciembre, y la Renta Ciudadana también se pagará en las mismas fechas de este mes.

el quinto ciclo de pagos de Renta Joven está programado para la tercera semana de diciembre, y la Renta Ciudadana también se pagará en las mismas fechas de este mes. Colombia sin Hambre: los pagos del ciclo 4 se realizarán a mediados de noviembre, y el ciclo 5 está programado para mediados de diciembre de 2024. Este busca apoyar a las familias en pobreza extrema mediante transferencias monetarias.

los pagos del ciclo 4 se realizarán a mediados de noviembre, y el ciclo 5 está programado para mediados de diciembre de 2024. Este busca apoyar a las familias en pobreza extrema mediante transferencias monetarias. Colombia Mayor: el ciclo 12 de pagos se realizará a mediados de diciembre.