Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / ¿Hacerles stickers de WhatsApp a compañeros de trabajo puede ser acoso laboral? Abogado responde

¿Hacerles stickers de WhatsApp a compañeros de trabajo puede ser acoso laboral? Abogado responde

Un abogado laboral experto en el tema advirtió que estos actos en el trabajo podrían acarrear problemas acorde con la normativa colombiana. ¿A qué se arriesga si su compañero no se toma con humor este tipo de práctica?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de nov, 2025
Stickers en Whatsapp
Hacer stickers de sus compañeros sin consentimiento podría traerle problemas legales. -
Foto: Getty Images y AFP

