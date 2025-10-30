En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / El "infierno" que vivió tiktoker colombiana detenida por ICE en EE. UU.: "Fue una venganza"

El "infierno" que vivió tiktoker colombiana detenida por ICE en EE. UU.: "Fue una venganza"

Tatiana Mafla Martínez contó en Noticias Caracol que fue sacada violentamente de su vehículo por parte de agentes del ICE, quienes, según su relato, se la llevaron, la golpearon y torturaron.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de oct, 2025
Tatiana Martínez, colombiana que fue detenida por el ICE, explica por qué se fue de Colombia

