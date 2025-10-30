El "infierno" que vivió tiktoker colombiana detenida por ICE en EE. UU.: "Fue una venganza"

Tatiana Martínez, creadora de contenido, se hizo viral el pasado agosto luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la capturaran violentamente y la deportaran a Colombia. El momento fue transmitido a través de un live en TikTok.

Tatiana habló con Noticias Caracol En Vivo sobre su situación en el país norteamericano: “Tuve problemas en el pasado y por eso migré a Estados Unidos pidiendo asilo. Estuve amenazada en Timbiquí, Cauca. Yo estaba pensando a qué país podía ir a pedir refugio porque sabía que no estaba bien en Colombia y fue donde tomé la decisión de ir a EE. UU. Intenté sacar la visa pero no tuve éxito y viajé a México, donde crucé la frontera con un coyote. Eso fue hace 4 o 5 años”.

La joven se estuvo dedicada a trabajar como lavaplatos en un restaurante mexicano. “Ya tenia dinero, pude pagar una habitación, compartía habitación con más chicas y las cosas comenzaron a mejorar para mí”, dijo.



En cuanto a la creación de contenido para redes, Tatiana dijo que comenzó a hacerlo a mitad del año 2024, “contando historias y cosas de Estados Unidos como qué haría si volviera a entrar al país o qué no haría”. Con los seguidores “tenemos algo en común”.



"No me di miedo exponer lo que hacían con migrantes"

Ya para 2025, Tatiana cambió el enfoque de los videos que subía en redes sociales. “Yo empecé a ver todas las injusticias que estaba cometiendo ICE, cómo arrestaban a la gente, y honestamente a mí no me dio miedo, yo dije que tenía que exponer lo que está pasando y lo que estaban haciendo con los migrantes porque la gente tenía miedo de salir. Ahí fue donde tomé el riesgo de comenzar a salir a las calles y grabar contenido con todo lo que ellos estaban haciendo”.



Sobre el día que la capturó ICE, Tatiana narró que “iba saliendo de mi casa a arreglarme las uñas y ahí ellos me interceptan con una camioneta adelante y otra atrás. Me dijeron mi nombre completo: Leidy Tatiana Mafla Martínez, y que tenían una orden de arresto contra mí. Yo le dije que me la mostraran, me respondieron que no me tenían que mostrar nada, yo les dije que me mostraran la orden de arresto porque me iba a entregar, que no iba a poner resistencia. Ellos se negaron de todas las formas a mostrarme la orden de arresto y ahí fue donde yo llamé a un familiar que tengo allá y le dije que Migración estaba en mi casa. En el instante que tengo comencé a transmitir en vivo y digo ‘chicos, díganle a Jesús que me están secuestrando, vinieron a secuestrarme, son unos hombres encapuchados. Ahí fue donde me agarraron”.

En el momento en que la bajaron violentamente de su carro, recordó Tatiana, “yo le estaba pidiendo que me mostraran la orden. Todo fue muy confuso. Me llevaron al hospital, yo me desmayé, me entregaron a otros agentes. Hagamos de cuenta que ellos son los cazarrecompensas y ya cuando te llevan y nadie está grabando te entregan a los agentes de ICE como tal”.



La "venganza" por la que deportaron a tiktoker colombiana

En cuanto a cómo la identificaron los agentes del ICE, Tatiana mencionó que “yo estaba como en una controversia con una persona en TikTok y esta persona les habló de mí. Ellos ni siquiera sabían quién era yo. Esta persona me denunció, les dijo que yo hacía contenido de ICE en redes sociales y fue donde ellos me cazaron. En redes dice que está en contra con lo que está pasando pero, en realidad, a ella le gusta todo eso. Es una mujer. Fue una venganza de ella contra mí y una venganza de ICE con lo que yo estaba haciendo porque me lo hicieron saber en el momento en que yo entré al hospital”.

Tras llegar al hospital, a Tatiana le tomaron la presión y luego la enviaron a un centro de detención en Los Ángeles. “Después de que me llevaron, me sentaron al lado de una señora y unos agentes de ICE la estaban atacando. Le estaban preguntando que de dónde era, que cómo había entrado. Yo le dije a ella que no dijera nada y que tenía derecho a un abogado”.

La acción de Tatiana molestó a los agentes del ICE y “es ahí donde ellos me levantan con agresividad, me dijeron que me callara, que nadie me estaba preguntando y se comenzaron a burlar. Ellos hablaban en inglés, pero yo les entendía. Ellos me conocían, todo el tiempo estuvieron hablando con palabras racistas”.

Finalmente, Tatiana denunció que la dejaron en un cubículo encerrada, una agente de ICE la golpeó, “por más que yo les gritaba que tenía hambre o que quería ir al baño no me sacaron. Después me quedé dormida, volvieron y me sacaron entre dos porque yo ni siquiera me podía levantar de lo débil que estaba. No había tomado agua, no había comido, no había ido al baño”. También denunció que una agente la golpeó brutalmente en otro centro de detención en Calexico.

