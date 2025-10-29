Whatsapp permitirá enviar plata con llaves en Colombia: ¿cómo funciona y qué bancos se incluyen?

Aquellas personas que cuenten con ciertas billeteras digitales en Colombia podrán estar entre las primeras en disfrutar de un nuevo beneficio. Luego de un reciente acuerdo entre Meta, Bre-B y el Grupo Aval, cientos de usuarios contarán con la capacidad de enviar dinero a través de Whatsapp, sin la necesidad de acceder a páginas o plataformas adicionales. Inicialmente, serán exclusivamente los usuarios de Dale los que podrán hacer este tipo de envíos, pero se espera que en el futuro se habilite la opción para otras billeteras digitales de las entidades bancarias que integran la agrupación bancaria, tales como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular o AV Villas.

Para habilitar esta función resultó fundamental la entrada en vigencia de las llaves Bre-B, una nueva herramienta del Banco de la República a través de la cual se les facilitó a los usuarios de múltiples entidades bancarias enviar transferencias entre sí sin demoras, de forma inmediata y por ahora totalmente gratuitas. Llevar a cabo transferencias mediante la aplicación de Whatsapp resultará muy sencillo; para esto se requiere, exclusivamente, comunicarse con un número telefónico a través del cual se gestionará totalmente el envío de dinero sin que esto requiera de otros esfuerzos adicionales.

"Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas", dijo la presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez.



Para garantizar el óptimo funcionamiento de esta importante herramienta que marca un hito en el mundo de las transacciones y las billeteras digitales de Colombia, se requirió de la tecnología Gou Payments y el sistema para procesar pagos o transacciones del Grupo Aval. "Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades", agregó Gutiérrez.



Paso a paso para habilitar la función de enviar dinero a través de Whatsapp en Colombia

El paso a paso es muy sencillo. Inicialmente, aquellos usuarios de Dale que decidan usar esta innovadora opción solo deberán acceder a la respectiva banca móvil y posteriormente registrar a sus contactos en la casilla "Agenda de llaves"; esta opción integra a los contactos que elija el usuario como favoritos para futuras transacciones. En síntesis, las instrucciones a seguir para poder enviar dinero desde Whatsapp son las siguientes:



Haga la activación de esta opción desde su aplicación Dale. Dicho paso solo debe hacerse una vez. Posteriormente, acceda a la opción de directorio de llaves y registre a sus contactos de preferencia. Salga de la aplicación y abra Whatsapp en su teléfono celular. Allí, escriba al número oficial de la plataforma: 3152696352, cuenta única y oficialmente corporativa de la aplicación debidamente certificada. Una vez le responda el teléfono, lea los mensajes que le envía el chat y siga los pasos correspondientes. Valide los datos y el respectivo reconocimiento de usted como usuario. El trámite debe hacerse desde su número de teléfono y con sus respectivas credenciales. Valide cuánto dinero quiere enviar y a qué llave desee enviarlo. Confirme los datos registrados y la correspondiente suma de dinero por enviar.

Aunque no todas las entidades cuentan con esta novedosa opción, los usuarios de Dale o Grupo Aval podrán enviar dinero a todas las entidades bancarias; no importa que sus contactos de preferencia posean cuentas bancarias de otras entidades.

Cuántas transferencias pueden hacerse y cuál es el valor máximo

Por el momento, y mientras se evalúan los primeros resultados con esta implementación, Dale solo permitirá que se realicen dos transacciones en esta modalidad al día. Adicionalmente, el monto máximo por transacción que se podrá hacer mediante esta opción, de forma inicial, será de 200.000 pesos. En otras palabras, por ahora solo se podrán enviar, como máximo, sumas de 400.000 pesos, divididos en dos transacciones, al día.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO