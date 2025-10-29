En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Whatsapp permitirá enviar plata con llaves en Colombia: ¿cómo funciona y qué bancos se incluyen?

Whatsapp permitirá enviar plata con llaves en Colombia: ¿cómo funciona y qué bancos se incluyen?

La noticia fue bien recibida por los usuarios de billeteras digitales, especialmente por aquellos con cuentas Dale o de bancos del grupo Aval, pues serán los principales beneficiados.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad