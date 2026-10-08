La Caribeña Día: resultados oficiales del último sorteo del jueves 8 de octubre

El movimiento en los puntos de venta autorizados no da tregua en la segunda mitad de la semana. Este jueves 8 de octubre de 2026, miles de usuarios en distintas regiones de Colombia se acercan a los terminales para probar suerte con La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos de mayor arraigo, continuidad y confianza en el mercado nacional de apuestas permanentes.



Bajo los parámetros establecidos por Coljuegos, el chance opera como una fuente constante de financiamiento público. Un porcentaje de la venta de cada tiquete legalmente expedido se destina directamente al sistema de salud regional, permitiendo que la participación de los apostadores contribuya de forma directa al sostenimiento de la infraestructura hospitalaria del país.



Mecánica del Juego, Inversión Mínima y Escala de Premios

El modelo del chance destaca por su versatilidad, permitiendo a los usuarios definir libremente sus combinaciones y el valor de su jugada:

Monto Mínimo de Entrada : Se puede participar desde tan solo $500 pesos colombianos (más el respectivo IVA legal).

: Se puede participar desde tan solo colombianos (más el respectivo IVA legal). Directo (4 cifras) : Genera una ganancia de $4.500 pesos por cada peso apostado al coincidir exactamente con el orden del sorteo.

: Genera una ganancia de $4.500 pesos por cada peso apostado al coincidir exactamente con el orden del sorteo. Directo (3 cifras) : Entrega $400 pesos por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto.

: Entrega $400 pesos por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto. Modalidad Combinado : Premia al apostador si sus cuatro números elegidos coinciden con la combinación ganadora, sin importar el orden de salida de las balotas.

: Premia al apostador si sus cuatro números elegidos coinciden con la combinación ganadora, sin importar el orden de salida de las balotas. Aciertos de 2 y 1 Cifra ("Pata" y "Uña"): Retribuyen $50 pesos y $5 pesos por cada peso apostado, respectivamente.

Puntos de Venta, Horarios y Transmisión

El procedimiento del sorteo se ejecuta a través de cuatro urnas automáticas con balotas del 0 al 9 para conformar el número principal de cuatro cifras, además de una urna adicional destinada a la "quinta balota", utilizada por las redes para habilitar promociones, acumulados y dinámicas de doble chance.

Publicidad

Frecuencia y Hora : Se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (con validación de premios en sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y días festivos mantiene su emisión vespertina habitual.

: Se realiza de (con validación de premios en sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y días festivos mantiene su emisión vespertina habitual. Señal de Televisión : Se transmite en vivo y en directo por la pantalla del canal regional Telecaribe .

: Se transmite en vivo y en directo por la pantalla del canal regional . Cobertura Comercial: Disponible de manera presencial y digital mediante los puntos de atención de SuperGiros y Sured.

Casilla de Resultados Oficiales

A continuación, la estructura lista para el reporte del sorteo correspondiente a este jueves 8 de octubre:



Premio Mayor (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Quinta Balota (Promocional) [ _ ]

(Información en desarrollo: Las cuatro cifras ganadoras y la balota complementaria se registrarán en este espacio una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y la entidad operadora emita el boletín oficial de validación).



Disposiciones Legales para el Cobro de Premios

Si la fortuna está de su lado en esta jornada del jueves 8 de octubre, considere los siguientes requerimientos legales establecidos en la Ley 643 de 2001 para reclamar su dinero:



Estado del Tiquete: El tiquete impreso es la única prueba válida de la apuesta. Debe estar impecable, sin roturas, tachaduras, enmiendas ni alteraciones. Premios Menores (< 48 UVT / apróx. $2.513.000 COP): Pueden cobrar en efectivo e inmediatamente en cualquier agencia comercial de la red autorizada presentando la cédula de ciudadanía original. Premios Iguales o Superiores a 48 UVT: Exigen el trámite personal en las sedes principales de la comercializadora para diligenciar el formulario de control de lavado de activos (SIPLAFT). A estos montos se les efectúa una retención en la fuente del 20% por impuesto a las ganancias ocasionales. Vencimiento del Plazo: El derecho a cobrar el incentivo caduca al cumplir un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo. Si no es reclamado en este tiempo, los recursos pasan definitivamente al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.