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Superintendencia de Salud
Conocida como Supersalud, es una entidad del Estado colombiano que se encarga de vigilar y controlar el sistema de salud.
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Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina
La entidad envió un documento a la Procuraduría señalando que se habrían omitido algunos controles internos y que el exalcalde de Cali no cumpliría los requisitos para ser interventor de la Nueva EPS.
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Daniel Quintero será designado nuevo superintendente de Salud
El exalcalde de Medellín, quien ya se pronunció, reemplazará en el cargo a Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia por razones personales.