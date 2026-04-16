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Noticias Caracol  / Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Conocida como Supersalud, es una entidad del Estado colombiano que se encarga de vigilar y controlar el sistema de salud.

  • Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina
    Colprensa
    SALUD

    Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina

    La entidad envió un documento a la Procuraduría señalando que se habrían omitido algunos controles internos y que el exalcalde de Cali no cumpliría los requisitos para ser interventor de la Nueva EPS.

  • Daniel Quintero sería nombrado nuevo superintendente de Salud
    AFP
    POLÍTICA

    Daniel Quintero será designado nuevo superintendente de Salud

    El exalcalde de Medellín, quien ya se pronunció, reemplazará en el cargo a Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia por razones personales.

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