¿Está en Colpensiones o un fondo privado? Pilas, último plazo para cambiarse de régimen se acerca

A pocas semanas de que finalice la ventana de traslado habilitada por la reforma pensional, todavía cientos de miles de colombianos tienen la posibilidad de cambiarse entre el régimen público y los fondos privados de pensiones. La medida aplica para personas que, por su edad, tenían restringida esta opción desde hace más de dos décadas y que ahora cuentan con un plazo especial para revisar nuevamente cuál sistema les conviene más para pensionarse.

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El beneficio fue incluido en la Ley 2381 de 2024, que abrió una oportunidad temporal para quienes están cerca de la edad de jubilación y desean reconsiderar su permanencia en Colpensiones o en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

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Durante una entrevista en el programa Signo Pesos de Noticias Caracol, María Lorena Botero, vicepresidenta de clientes y operaciones de Porvenir, explicó que muchas personas todavía desconocen que pueden acogerse a esta alternativa o han dejado el trámite para última hora.



¿Quiénes pueden acceder al traslado de régimen pensional?

La posibilidad de cambiarse de régimen no está abierta para todos los afiliados al sistema pensional. La norma estableció unas condiciones específicas relacionadas con la edad y el número de semanas cotizadas. En el caso de los hombres, pueden acceder quienes tengan 52 años o más y acumulen al menos 900 semanas cotizadas en el sistema general de pensiones. Para las mujeres, el requisito es tener 47 años o más y haber cotizado mínimo 750 semanas.



Este grupo de personas había quedado limitado desde la expedición de la Ley 797 de 2003, que prohibió el traslado entre regímenes cuando faltaban menos de diez años para alcanzar la edad de pensión. Con la nueva reforma, se abrió nuevamente la posibilidad de hacer ese cambio, tanto para quienes hoy están afiliados a una AFP privada y consideran que podrían pensionarse en mejores condiciones en Colpensiones, como para quienes actualmente están en el régimen público y prefieren trasladarse a un fondo privado.



La doble asesoría es obligatoria para hacer el trámite

Uno de los puntos clave del proceso es que "ningún traslado puede realizarse sin cumplir antes con la llamada doble asesoría", indicó la experta. Este procedimiento consiste en recibir información de las dos entidades involucradas: el régimen en el que actualmente se encuentra afiliada la persona y el sistema al que desea trasladarse. El objetivo es proporcionar al afiliado:



Información detallada sobre los aspectos financieros y operativos de su régimen actual y del régimen al que desea trasladarse.

Proyecciones de valor presente de la mesada pensional bajo ambos regímenes.

Consecuencias en términos de cotizaciones, requisitos y posibles beneficiarios de pensión.

Por ejemplo, si una persona está afiliada a Porvenir y quiere pasarse a Colpensiones, debe solicitar asesoría tanto en la AFP como en la entidad pública. Lo mismo ocurre si el traslado es en sentido contrario. Según explicó Botero, luego de las asesorías cada entidad envía un soporte al correo electrónico del afiliado con la información entregada durante el proceso.



El plazo para cambiarse vence el 16 de julio de 2026

Aunque el traslado definitivo puede tardar alrededor de dos meses, el requisito fundamental es haber solicitado y realizado la doble asesoría antes del 16 de julio de 2026. De acuerdo con lo explicado por la experta, el Gobierno estableció que lo importante es que el afiliado alcance a completar este paso dentro de la fecha límite. Después de eso, el trámite administrativo podrá continuar normalmente. Sin embargo, las entidades recomiendan no esperar hasta los últimos días para evitar congestiones o inconvenientes en el proceso.

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A pesar de que la ventana de traslado lleva abierta desde la aprobación de la reforma pensional, las cifras muestran que la participación ha sido menor a la esperada. Según datos entregados por Porvenir, la administradora identificó cerca de 240.000 afiliados que cumplían las condiciones para acceder a esta posibilidad. Sin embargo, solo alrededor de 65.000 personas han realizado efectivamente el traslado.

Las AFP calculaban que cerca de 500.000 afiliados podrían acogerse a la medida, pero hasta ahora apenas unas 130.000 personas se han movido entre regímenes. En contraste, el número de afiliados que han decidido pasar de Colpensiones hacia fondos privados ha sido mucho menor. De acuerdo con las proyecciones del sector, alrededor de 200.000 personas podrían beneficiarse de ese cambio, aunque solo unas 6.000 lo han realizado hasta el momento.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co