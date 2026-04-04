Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con un millonario premio mayor en juego, miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora que podría convertir a uno de los participantes en el nuevo millonario de la jornada.



La Lotería de Boyacá mantiene su programación semanal y continúa consolidándose como uno de los sorteos con mayor expectativa entre los jugadores. Gracias a su amplio plan de premios y a su larga trayectoria en el país, este juego de azar logra reunir cada semana a miles de personas que confían en que la suerte esté de su lado. Como es habitual, el sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión que buscan garantizar la transparencia en cada una de las etapas del proceso. La transmisión oficial se realiza en horario nocturno, aproximadamente desde las 10:30 p.m., y puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece, así como en las plataformas digitales oficiales de la entidad, incluyendo sus cuentas verificadas en Facebook y YouTube.



Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 4 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo oficial y se validan los resultados correspondientes a esta jornada, la entidad divulga la combinación ganadora del premio mayor a través de sus canales institucionales.



Números ganadores: 9933

9933 Serie: 234

La organización de la lotería recomienda a los participantes verificar cuidadosamente sus billetes y confirmar la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Boyacá?

El sorteo cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del país, encabezado por un premio mayor de $15.000 millones. Además de este incentivo principal, la lotería ofrece varios premios adicionales que amplían las oportunidades de ganar para los jugadores. Entre los premios destacados del sorteo se encuentran:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura de premios permite que múltiples billetes resulten favorecidos durante cada jornada, incrementando las posibilidades de obtener un incentivo económico incluso si no se acierta el premio mayor.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, ya que este documento es el respaldo oficial para iniciar el proceso de cobro. Los premios menores pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o cambiarse por un billete para el siguiente sorteo. Por su parte, los premios de mayor valor requieren cumplir con algunos requisitos administrativos establecidos por la entidad.

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Para premios entre $2 millones y $6 millones, los ganadores deben diligenciar el formulario correspondiente y presentar copia del documento de identidad, RUT y registro de huella. En el caso de los premios superiores a $10 millones, el trámite debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la ciudad de Tunja.

Con el sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026, la Lotería de Boyacá continúa fortaleciendo su tradición dentro de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que cada semana esperan que la suerte les permita alcanzar uno de los premios millonarios del sorteo.

