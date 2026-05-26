Resultados Super Astro Luna hoy, martes 26 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa por los juegos de azar se mantiene al límite en Colombia este martes 26 de mayo de 2026. Al llegar el cierre de la jornada, miles de ciudadanos preparan sus tiquetes para el sorteo del Super Astro Luna, una de las opciones predilectas de la audiencia nacional debido a su propuesta única que cruza la precisión numérica con la astrología. Este sorteo nocturno se ha convertido en una cita ineludible para quienes buscan cambiar su realidad financiera mediante inversiones mínimas.



Resultado Super Astro Luna: Martes 26 de mayo de 2026

A continuación, los datos oficiales de la combinación ganadora y el signo zodiacal del sorteo oficial de esta noche:



Número Ganador:

Signo Zodiacal:

(Nota: Los resultados oficiales de la noche suelen estar disponibles pocos minutos después de finalizar la transmisión televisiva a las 10:50 p. m.).



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

El Super Astro Luna destaca en el mercado por ser un juego de contrapartida donde el apostador tiene total autonomía sobre su jugada.



Mecánica de juego: El usuario debe elegir una cifra de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y asociarla a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

El usuario debe elegir una cifra de (del 0000 al 9999) y asociarla a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Presupuesto flexible: Se trata de un juego altamente inclusivo. Es posible realizar apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario (valores antes de aplicar el 19% del IVA).

Se trata de un juego altamente inclusivo. Es posible realizar apuestas desde un mínimo de hasta un tope máximo de por formulario (valores antes de aplicar el 19% del IVA). Estrategia "Multi-signo": Quienes deseen aumentar de forma matemática sus opciones de ganar pueden optar por respaldar su número de cuatro cifras con los 12 signos del zodiaco en un mismo tiquete. Esto incrementa proporcionalmente el costo de la apuesta, pero asegura el premio si el número coincide con cualquier signo.

Horarios y canales de transmisión

Para la jornada de este martes, el sorteo se ejecutará en vivo a las 10:50 p. m. La transmisión oficial con todas las garantías de transparencia se emite a través de las pantallas de Canal 1.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En caso de no poder sintonizar la señal de televisión, los apostadores pueden comprobar la veracidad de los números ganadores visitando la página web corporativa de Super Astro o revisando las plataformas digitales oficiales de las redes de servicios aliadas, SuRed y SuperGIROS.



Plan de premios del sorteo

La gran popularidad de este juego radica en su generosa tabla de retribución, calculada de forma directa sobre el valor neto apostado (sin IVA), siempre y cuando el signo zodiacal y los números coincidan en estricto orden de izquierda a derecha:



4 cifras + signo coincidente: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo coincidente: Paga 1.000 veces el valor de la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: Retorna 100 veces la cantidad invertida.

Protocolo legal: ¿qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña esta noche, es fundamental cumplir con las directrices legales colombianas para reclamar el dinero con éxito:



Estado del boleto: Presentar el tiquete físico original en perfecto estado, completamente legible y libre de tachaduras.

Presentar el tiquete físico original en perfecto estado, completamente legible y libre de tachaduras. Montos menores: Los premios que no superen la base de retención fiscal (menos de 48 UVT , equivalentes a cerca de $2.250.000 COP) se pagan de inmediato en cualquier punto físico autorizado de SuRed o SuperGIROS.

Los premios que no superen la base de retención fiscal (menos de , equivalentes a cerca de $2.250.000 COP) se pagan de inmediato en cualquier punto físico autorizado de SuRed o SuperGIROS. Premios mayores: Si la recompensa es igual o superior a 182 UVT (aproximadamente $8.560.000 COP), el trámite se centraliza en oficinas principales. El ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT y adjuntar su documento de identidad junto con una certificación bancaria original no mayor a 30 días para recibir el pago vía transferencia.

Si la recompensa es igual o superior a (aproximadamente $8.560.000 COP), el trámite se centraliza en oficinas principales. El ganador deberá diligenciar el formulario y adjuntar su documento de identidad junto con una certificación bancaria original no mayor a 30 días para recibir el pago vía transferencia. Retención fiscal: Recuerde que todo premio sujeto a retención en la fuente tendrá un descuento de ley del 20% por concepto de ganancia ocasional.

Historia del juego y su impacto social

El Super Astro nació al amparo de la Ley 643 de 2001 en Colombia como una categoría de "juego novedoso". Operado bajo estricta concesión por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por Coljuegos, rompió el molde tradicional del chance al introducir el componente místico y astrológico en las tómbolas nacionales.

Más allá de su mística y de los miles de millonarios que ha consolidado a lo largo de las décadas, su verdadera relevancia radica en su fin social: un porcentaje prioritario de cada peso apostado se transfiere de manera directa al financiamiento y sostenimiento del sistema de salud pública del país, impactando positivamente en la atención médica de los sectores más vulnerables de las regiones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.