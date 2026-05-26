Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila, martes 26 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este martes 26 de mayo de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos tradicionales de azar más seguidos por miles de colombianos cada semana.



Ambos sorteos se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión, garantizando transparencia durante todo el proceso de extracción de balotas y publicación de resultados oficiales.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores de la jornada:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería de la Cruz Roja continúa siendo una de las más reconocidas del país gracias a su amplio plan de premios y al respaldo histórico de esta tradicional entidad.

Actualmente, el sorteo ofrece:



Premio mayor de $10.000 millones.

Premios secos de diferentes categorías.

Aproximaciones y coincidencias parciales.

Incentivos adicionales para distintas combinaciones.

La transmisión oficial inicia sobre las 10:30 p.m. a través de Canal 1 y plataformas digitales autorizadas.



Resultados de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila también realiza una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, conocido popularmente como “la de los martes de su fortuna”.



Estos serán los resultados oficiales de esta noche:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

La lotería mantiene un premio mayor de $2.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar para los participantes.

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Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio seco de $100 millones.

Premio seco de $60 millones.

Premio seco de $20 millones.

Premio seco de $10 millones.

Ganafijo sin serie.

El sorteo se transmite a partir de las 11:00 p.m. mediante canales regionales y plataformas digitales oficiales.

¿Cómo se juegan estas loterías?

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la del Huila funcionan bajo un esquema tradicional compuesto por un número de cuatro cifras y una serie específica.

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Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar exactamente ambas combinaciones.

Los participantes pueden adquirir:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

La venta se realiza mediante loteros oficiales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, las autoridades recomiendan conservar el billete original en perfecto estado y revisar previamente los resultados únicamente en canales oficiales.

Generalmente, para reclamar cualquier premio se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad válido.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Certificaciones tributarias o bancarias, dependiendo del monto.

Los premios menores suelen cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios millonarios requieren trámites presenciales directamente ante las entidades operadoras.

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Asimismo, los premios de loterías y juegos de azar en Colombia están sujetos a descuentos y retenciones establecidos por la legislación vigente.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un tiempo límite para ser reclamados. Una vez vencido ese plazo, los recursos son destinados a fondos establecidos por la normativa nacional.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co