Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 26 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Huila realiza este martes 26 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos en distintas regiones del país y que cada semana reúne a miles de apostadores atentos a conocer la combinación ganadora.



Con un premio mayor de 2.000 millones de pesos y diferentes incentivos adicionales, los jugadores siguen la transmisión oficial con la expectativa de verificar si sus billetes coinciden con los números favorecidos de esta jornada.

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Resultados de la Lotería del Huila hoy, 26 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan validar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila mantiene un atractivo esquema de incentivos encabezado por un premio mayor de $2.000 millones de pesos, además de varias categorías adicionales que incrementan las oportunidades de obtener ganancias.



Entre los premios más destacados se encuentran:



Premio seco de $100 millones.

Premio seco de $60 millones.

Premio seco de $20 millones.

Premio seco de $10 millones.

Ganafijo sin serie de más de $4 millones.

Asimismo, el plan incluye premios por aproximaciones y coincidencias parciales, dirigidos a quienes logran acertar cifras cercanas al número principal sorteado.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en este tradicional sorteo, los jugadores deben adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

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El premio mayor se entrega a quienes acierten exactamente ambas combinaciones en el orden establecido durante la extracción oficial.

Los apostadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo del monto que deseen invertir.

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Actualmente, el valor aproximado del billete completo es de $12.000 pesos, mientras que las fracciones tienen un costo de 4.000 que facilita la participación de distintos jugadores en todo el país.

La comercialización se realiza mediante loteros tradicionales, distribuidores oficiales y plataformas digitales autorizadas.

Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Huila juega todos los martes en horario nocturno. La transmisión oficial se realiza sobre las 11:00 p.m. a través de canales regionales y plataformas digitales autorizadas.

En caso de que el martes coincida con un día festivo, el sorteo puede trasladarse para el miércoles siguiente, manteniendo el mismo horario habitual.

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Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión en vivo.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, las autoridades recomiendan conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será indispensable para validar cualquier premio.

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Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad.

Formularios o documentación adicional dependiendo del monto ganado.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados o distribuidores habilitados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a retenciones tributarias establecidas por la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co