Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 26 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 26 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en distintas regiones del país.



La transmisión del sorteo se desarrolla en horario nocturno a través de Canal 1 y plataformas digitales autorizadas, donde los participantes pueden seguir en tiempo real cada una de las extracciones oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 26 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados ganadores:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar únicamente canales oficiales y plataformas autorizadas antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja continúa posicionándose como uno de los sorteos tradicionales más reconocidos en Colombia gracias a su amplio esquema de premios y al impacto social que generan sus recursos.



Actualmente, el plan de premios incluye:



Premio mayor de $10.000 millones.

Premios secos de $200 millones.

Premios secos de $100 millones.

Premios secos de $50 millones.

Premios secos de $30 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Aproximaciones por coincidencias parciales del número ganador y la serie.

Además del premio principal, los jugadores también pueden obtener ganancias mediante aproximaciones por cifras iniciales, finales o combinaciones específicas definidas dentro del plan oficial de premios.



¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Para participar, los apostadores deben adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El objetivo principal es acertar exactamente ambas combinaciones para acceder al premio mayor.

Publicidad

Los participantes tienen la posibilidad de comprar el billete completo o únicamente una fracción, según el monto que deseen invertir.

El valor aproximado del billete completo es de $18.000 pesos, mientras que cada fracción tiene un costo cercano a los $6.000 pesos.

Publicidad

La comercialización se realiza a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales y puntos habilitados en distintas regiones del país.

Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja juega todos los martes en horario nocturno. La transmisión oficial inicia sobre las 10:30 p.m., permitiendo que miles de colombianos sigan en vivo la revelación de los números ganadores.

Los resultados también son publicados minutos después en plataformas digitales y medios autorizados.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este documento será requerido para validar cualquier premio.

Publicidad

Generalmente, para reclamar el dinero, las autoridades solicitan:



Billete original.

Documento de identidad.

Información adicional dependiendo del monto obtenido.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren procesos presenciales directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a retenciones tributarias establecidas por la ley vigente.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo límite para ser reclamados. Si no se realiza el trámite dentro del tiempo establecido, los recursos pasan a los fondos determinados por la normativa nacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co