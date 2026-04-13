Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha lunes 13 de abril: números ganadores

Este lunes 13 de abril de 2026, la expectativa crece en Colombia con la celebración de nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y el Baloto (incluyendo Revancha). Ante la posibilidad de ganar premios multimillonarios, miles de apostadores siguen de cerca las transmisiones oficiales para confirmar si su suerte ha cambiado.



Bajo rigurosos protocolos de seguridad y vigilancia, las extracciones se realizan durante la noche para asegurar la total transparencia del proceso. Una vez concluidos, los resultados se publican de inmediato en los canales digitales y plataformas autorizadas de cada entidad.



Resultados Lotería de Cundinamarca

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

La Lotería de Cundinamarca mantiene su atractivo con un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de un amplio portafolio de incentivos que incrementan las oportunidades de ganar para los jugadores.



Resultados Lotería del Tolima

Números ganadores : 8142

: 8142 Serie: 043

Este sorteo incluye un premio mayor de $3.500 millones, así como diferentes categorías adicionales y premios por aproximaciones, lo que amplía las posibilidades para los participantes.



Resultados Baloto

Por su parte, Baloto y Revancha se sortean en horas de la noche, generando gran expectativa por sus acumulados y la posibilidad de entregar premios multimillonarios.



Números ganadores : 11-26-12-21-4

: 11-26-12-21-4 Superbalota: 06

Resultados Revancha

Números ganadores : 19-17-42-38-21

: 19-17-42-38-21 Superbalota: 05