Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy 25 de mayo de 2026: estos son los premios

De acuerdo con el calendario oficial de sorteos en Colombia, hoy, lunes 25 de mayo de 2026, se juegan cuatro de los principales juegos de azar del país. La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima realizan su sorteo en la noche, ambos alrededor de las 10:30 PM. En el caso de Baloto, el sorteo correspondiente a este lunes se efectúa sobre las 11:00 PM, mientras que MiLoto lleva a cabo su sorteo en franja nocturna, generalmente hacia las 10:45. Estos horarios rigen para la publicación de los resultados oficiales del día.



Resultados Lotería de Cundinamarca 25 de mayo

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes en la noche. El sorteo se realiza habitualmente después de las 10:30 p. m. y los resultados oficiales se conocen pocos minutos después. El billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, que van del 000 al 999. Para ganar el premio mayor es obligatorio que coincidan tanto el número como la serie. Si solo coincide el número, el billete puede acceder a premios secos, siempre que la serie esté incluida dentro de los rangos establecidos en el plan del sorteo. Estos son los resultados de la noche de hoy:



Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega premios por aproximación, lo que significa que algunos billetes ganan si su número es anterior o posterior al número ganador. También existen premios por últimas cifras, primeras cifras o número invertido, según la tabla de premios vigente. Los resultados se publican en los canales oficiales de la Lotería de Cundinamarca y en medios autorizados. Para reclamar un premio es necesario conservar el billete original y presentarlo dentro del tiempo estipulado por la entidad.



Lotería del Tolima resultados 25 de mayo

La Lotería del Tolima también juega hoy lunes en horario nocturno, de manera paralela a otras loterías del país. El sorteo se realiza generalmente sobre las 10:30 p. m. El billete funciona bajo el mismo esquema tradicional: cuatro cifras y una serie. El premio mayor se otorga solo cuando ambas coinciden exactamente con el resultado del sorteo. Los premios secos se asignan cuando coincide el número, siempre que la serie cumpla con los requisitos definidos. Estos son los resultados de hoy:



Número ganador:

Número de serie:

La Lotería del Tolima incluye premios por aproximaciones y por coincidencias parciales, como últimas cifras o primeras cifras, lo cual permite que más billetes entren en categoría de premio, aun sin acierto total. Los resultados oficiales del sorteo de hoy se difunden inmediatamente después de la transmisión. Los ganadores deben revisar el plan de premios para conocer el valor obtenido y los pasos para su cobro, ya que los plazos de reclamación varían según el monto.



Baloto y Revancha resultados de hoy

Baloto tiene sorteo los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno, normalmente alrededor de las 11:00 p. m. Es un juego acumulado y no depende de series, sino de combinaciones numéricas. Para participar se seleccionan cinco números entre el 1 y el 43 y una superbalota entre el 1 y el 16. La combinación ganadora se define durante el sorteo, y a partir de ella se establecen las distintas categorías de premio.

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El premio mayor de Baloto se gana únicamente cuando se aciertan los cinco números más la superbalota. Si no hay ganador esta noche, el acumulado pasa automáticamente al siguiente sorteo. Estos son los resultados del Baloto hoy:



Números ganadores:

Superbalota:

Baloto incluye la modalidad Revancha, que es un juego adicional asociado al mismo tiquete. Al marcar Revancha, el jugador participa automáticamente en un segundo sorteo que utiliza la misma combinación de números, pero con un acumulado independiente. Se juega en el mismo evento del Baloto principal y su premio mayor solo se entrega cuando hay coincidencia total de los números seleccionados. Aquí los resultados de la Revancha:



Números ganadores:

Superbalota:

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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