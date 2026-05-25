Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 25 de mayo de 2026: números ganadores del sorteo

La Lotería del Tolima realiza este lunes 25 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país. Como ocurre cada semana, los participantes permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer el número ganador del premio mayor y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta edición.



Además del premio mayor, la lotería entrega diferentes incentivos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar. La lotería del Tolima transmite su sorteo en el Canal Trece, además de sus canales digitales como YouTube y Facebook Live.

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Resultados de la Lotería del Tolima hoy, 25 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta noche, estos serán los resultados de la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o posibles confusiones durante el proceso de validación de premios.

Plan de premios de la Lotería del Tolima 2026

La Lotería del Tolima mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país. Actualmente, el sorteo ofrece más de $13.000 millones en premios distribuidos en diferentes categorías.



Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio Mayor de $3.500 millones.

Premio “Casa para siempre” de $270 millones.

Premio “Cero kilómetros” de $240 millones.

Dos premios “Dulima Dorada” de $150 millones.

Tres premios “Top de la suerte” de $60 millones.

Premios adicionales y aproximaciones por coincidencias parciales.

Asimismo, el plan incluye premios secos y pagos por aproximaciones en cifras iniciales, finales y números combinados, lo que permite que más jugadores tengan opciones de obtener algún tipo de ganancia.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. El billete puede comprarse completo o por fracciones, dependiendo del presupuesto y preferencia de cada participante.

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Los billetes están disponibles mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar en Colombia.

Actualmente, los valores aproximados son:



Billete completo: $12.000.

Fracción: $4.000.

Cada billete contiene tres fracciones.

El objetivo principal consiste en acertar exactamente el número y la serie favorecida durante el sorteo oficial.

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Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería del Tolima juega todos los lunes en horario nocturno. La transmisión oficial se realiza a partir de las 10:30 p. m. y puede seguirse a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

Cada jornada cuenta con controles de seguridad y supervisión que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de los números ganadores.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, rupturas ni alteraciones, ya que este documento será el único válido para realizar cualquier reclamación.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales directamente ante la entidad operadora.

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Generalmente, para reclamar un premio se solicita:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios de lotería en Colombia tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co