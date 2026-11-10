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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, 10 de noviembre: resultados de los sorteos de este martes

Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, 10 de noviembre: resultados de los sorteos de este martes

Dos de las loterías tradicionales del país tienen programados sus sorteos para este martes 10 de noviembre. Se trata de la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, cuyos resultados podrán consultar los participantes una vez finalicen las respectivas jornadas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Loterías Cruz Roja y Huila
Archivo

Lotería del Huila y Cruz Roja hoy, 10 de noviembre: resultados de los sorteos de este martes

Este martes 10 de noviembre de 2026, dos loterías tradicionales de Colombia coinciden en la programación de juegos de azar: la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Ambas realizan sus sorteos los martes y tienen programadas nuevas jornadas para esta fecha, en las que entregarán sus respectivos premios mayores y otros premios.

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La Lotería del Huila tiene previsto realizar el sorteo número 4781, según el calendario oficial publicado por la entidad. Su transmisión está programada habitualmente para las 10:30 de la noche, mientras que la Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos a las 10:55 p.m., a través de Canal 1 y Facebook Live.

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Resultados de la Lotería del Huila hoy, 10 de noviembre

Los jugadores están a la espera de conocer el número y la serie ganadora del premio mayor de la Lotería del Huila, que entrega un premio de $2.000 millones. También se deben consultar los resultados de los premios secos contemplados en el plan de premios de la jornada.

  • Número ganador:
  • Serie:

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy

La entidad anuncia un premio mayor de $10.000 millones, además de otras categorías de premios. El número ganador y la serie de esta jornada están pendientes de confirmación oficial.

  • Número ganador:
  • Serie:

¿Dónde consultar los resultados?

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Los resultados de la Lotería del Huila se pueden verificar en el portal oficial de la entidad, donde también está disponible el historial de sorteos. Por su parte, la Lotería de la Cruz Roja publica los números ganadores y las actas en su página web.

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Los jugadores deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes o fracciones para comprobar si obtuvieron alguno de los premios. Es importante conservar el tiquete original y consultar las condiciones de reclamación establecidas por cada operador.

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