Resultados Lotería de Manizales: último sorteo hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores este miércoles 19 de agosto de 2026, fecha en la que se realizó una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales del país. Si compró un billete o una fracción, es momento de revisar los resultados para saber si la suerte estuvo de su lado. Como ocurre cada semana, el sorteo se llevó a cabo a las 10:30 de la noche y contó con un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor multimillonario y varios secos de diferentes valores.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 19 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4969 durante la noche de este miércoles. Se recomienda verificar el resultado definitivo a través de los canales oficiales de la Lotería de Manizales, así como en sus transmisiones autorizadas. Estos son los números ganadores del premio mayor de $3.000 millones de pesos:



Número ganador:

Serie:

Premio mayor de la Lotería de Manizales y plan de premios

Uno de los aspectos que más llama la atención de este juego es la posibilidad de competir por premios de varios miles de millones de pesos. Para este sorteo, la lotería contó con un robusto plan de premios que incluye diferentes categorías para aumentar las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre los premios anunciados se encuentran:



2 secos de 300 millones de pesos.

3 secos de 200 millones de pesos.

5 secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

Además, el premio mayor continúa siendo el principal atractivo para los apostadores de todo el territorio nacional. Para verificar si el billete resultó ganador, conviene revisar cuidadosamente el número y la serie impresos en el documento de juego. En este tipo de loterías, ambos datos son fundamentales para determinar si corresponde algún premio. También es importante conservar el billete en buen estado, ya que este será solicitado durante el proceso de reclamación. Un billete deteriorado o ilegible podría complicar los trámites necesarios para reclamar un eventual premio.



Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales

Si el resultado coincide con el número adquirido, el procedimiento dependerá del valor ganado. Cuando se trata de premios menores a los 10 millones de pesos, el cobro puede realizarse en distribuidores autorizados. Por el contrario, si corresponde a una suma superior, será necesario acudir directamente a las oficinas de la Lotería de Manizales para adelantar el trámite respectivo. Las oficinas principales de la entidad están ubicadas en Manizales, donde se atienden las solicitudes relacionadas con premios de alto valor.



Cuándo juega nuevamente la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos cada semana, tradicionalmente los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse después de las 10:30 p. m., permitiendo a los participantes conocer los resultados durante la misma jornada. Esta lotería cuenta con una larga trayectoria en Colombia y hoy es una de las más reconocidas del país. Desde su creación ha estado vinculada al apoyo de causas relacionadas con la salud en el departamento de Caldas, razón por la cual mantiene una importante tradición entre los jugadores. Cada semana, miles de personas consultan los resultados con la esperanza de encontrar el número ganador y llevarse alguno de los premios disponibles. Por eso, si participó en el sorteo de este miércoles 19 de agosto de 2026, vale la pena revisar nuevamente el billete y confirmar cada una de las cifras antes de descartarlo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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