Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores

La Lotería de Medellín realiza este viernes una nueva jornada de su tradicional sorteo, en el que los participantes pueden aspirar a diferentes premios a través de la compra de billetes y fracciones. Para este 9 de octubre, la entidad tiene programado el sorteo número 4856, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. Además, su plan de premios incluye categorías adicionales y aproximaciones, con las que los jugadores pueden obtener reconocimientos económicos si cumplen las condiciones establecidas.

Resultados de la Lotería de Medellín de este viernes:

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Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 4856.

Número ganador del premio mayor:

Serie ganadora:

Valor del premio mayor: $16.000 millones.

Los resultados deben verificarse con la publicación oficial de la entidad una vez finalice el sorteo. Para establecer si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto las cuatro cifras como la serie impresa en el comprobante.



¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Medellín?

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín cuenta con un plan de premios que contempla diferentes cantidades de dinero distribuidas en varias categorías.



Dos premios secos de $1.000 millones

Dos premios secos de $700 millones

Dos premios secos de $500 millones

Seis premios secos de $100 millones

Siete premios secos de $50 millones

Diez premios secos de $20 millones

Quince premios secos de $10 millones

La lista debe completarse con los datos oficiales de la jornada. También es importante revisar las aproximaciones al premio mayor, pues estas cuentan con condiciones específicas dentro del plan de premios.

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¿A qué hora juega la Lotería de Medellín hoy?

La Lotería de Medellín realiza habitualmente sus sorteos los viernes a las 11:00 p. m., hora de Colombia. La jornada de este 9 de octubre está programada para ese horario.

Los interesados pueden seguir la transmisión a través de Teleantioquia y consultar las publicaciones de los canales oficiales de la entidad para conocer los resultados.

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Si los números todavía no aparecen publicados, lo recomendable es esperar a que termine el sorteo y se confirme la información. De esta manera, los jugadores podrán comprobar sus billetes con cifras verificadas y evitar confusiones con resultados de fechas anteriores.

¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería de Medellín?

Según el plan de premios oficial, el billete completo de la Lotería de Medellín tiene un valor de $21.000 y está dividido en tres fracciones de $7.000 cada una.

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La entidad también dispone de canales de distribución físicos y electrónicos para la comercialización de sus billetes. Antes de participar, los jugadores pueden consultar las condiciones de compra y las características de cada modalidad.

Es importante conservar el billete o la fracción adquirida, ya que este comprobante permite verificar la participación y realizar los trámites correspondientes si se obtiene un premio.

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¿Cómo consultar si ganó la Lotería de Medellín?

Para saber si un billete resultó premiado en el sorteo de este viernes 9 de octubre, los participantes deben comparar las cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales.

La consulta puede realizarse a través del portal de la Lotería de Medellín, en el apartado habilitado para verificar números ganadores. Los jugadores pueden ingresar directamente a la página oficial: Consultar resultados de la Lotería de Medellín.

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Si encuentra una coincidencia, debe revisar las condiciones del premio y los requisitos para reclamarlo. El procedimiento puede variar según la cuantía y la categoría correspondiente.

La recomendación es utilizar únicamente los canales oficiales para comprobar los resultados y conocer los pasos para el cobro.

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El sorteo 4856 de la Lotería de Medellín se realiza este viernes 9 de octubre de 2026 con un premio mayor de $16.000 millones. Una vez se publiquen los resultados confirmados, los participantes podrán verificar el número ganador, la serie y las combinaciones correspondientes a los premios secos y las aproximaciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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