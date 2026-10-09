Lotería de Risaralda hoy 9 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores sorteo 2971

La Lotería de Risaralda realiza este viernes una nueva jornada de su tradicional sorteo, en el que los participantes pueden ganar diferentes premios al comprobar las cifras de sus billetes o fracciones con los resultados oficiales. Para este 9 de octubre, la entidad tiene programado el sorteo número 2971, que ofrece un premio mayor de $2.333 millones. Además de esta suma, el plan de premios incluye otras categorías que les permiten a los jugadores aspirar a reconocimientos económicos.

La recomendación para quienes participaron en esta jornada es revisar cuidadosamente los resultados una vez finalice el sorteo. Para comprobar si un billete obtuvo un premio, se deben comparar tanto el número de cuatro cifras como la serie correspondiente.

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Estos son los datos del sorteo de la Lotería de Risaralda de este viernes:

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 2971.

Número ganador del premio mayor:

Serie ganadora:

Valor del premio mayor: $2.333 millones.

Los campos del número ganador y la serie deben completarse con la información confirmada por la entidad. Hasta entonces, es importante evitar publicar cifras que no hayan sido verificadas.



¿Cuáles fueron los números ganadores de los premios secos de la Lotería de Risaralda?

Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda cuenta con diferentes categorías de premios adicionales. Entre ellas se encuentran reconocimientos especiales que tienen sus propias condiciones y valores. Los jugadores deben revisar el resultado de cada categoría y comprobar si las cifras y la serie de su billete coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

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La Escalera Millonaria

Premio Compra Auto

Premio Pa'l Negocio

Premio Seco Cafetero

Premio Pa' la Beca

Premio Seco de Lujo

Premio Seco de Paseo

Los nombres, montos y resultados de estas categorías deben contrastarse con el plan de premios vigente para el sorteo. No todas las coincidencias representan el mismo valor, por lo que es necesario revisar las condiciones de cada premio antes de determinar si un billete resultó ganador.

¿A qué hora juega la Lotería de Risaralda hoy?

La Lotería de Risaralda realiza habitualmente sus sorteos los viernes a las 11:00 p. m., hora de Colombia. Para este viernes 9 de octubre, la jornada está programada en ese horario.

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Los resultados pueden consultarse después del sorteo mediante los canales oficiales de la entidad. También es posible seguir la información de la jornada a través de Telecafé, canal regional que transmite sorteos de loterías.

Si los números todavía no aparecen publicados, lo más recomendable es esperar a que finalice el sorteo y se conozca el resultado confirmado. Consultar información preliminar o cifras de jornadas anteriores puede generar errores al momento de verificar un billete.

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¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería de Risaralda?

Según la información publicada sobre el juego, el billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una.

Los participantes pueden adquirir sus billetes mediante la red de distribuidores autorizados. También existen alternativas de compra en línea a través de los canales habilitados para comercializar el juego.

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Al momento de participar, es importante comprobar que los datos del billete sean legibles y conservar el comprobante. Este documento es necesario para verificar una eventual coincidencia con los resultados y adelantar el procedimiento de reclamación si corresponde.

¿Cómo consultar si ganó la Lotería de Risaralda?

Para saber si obtuvo alguno de los premios del sorteo de este viernes 9 de octubre, debe comparar el número de cuatro cifras y la serie de su billete con los datos publicados oficialmente.

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La consulta puede realizarse a través de los canales de la Lotería de Risaralda y de los distribuidores autorizados. En estos espacios se puede verificar la información correspondiente al premio mayor y las demás categorías contempladas en el plan de premios.

Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte los requisitos para reclamar el dinero. El procedimiento puede variar de acuerdo con el valor del premio y las condiciones establecidas por la entidad.

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También es recomendable revisar los plazos para solicitar el pago y los documentos exigidos. Para evitar inconvenientes, utilice únicamente los canales autorizados y no entregue el billete a intermediarios cuya legitimidad no pueda comprobar.

La Lotería de Risaralda realiza este viernes su sorteo número 2971, con un premio mayor de $2.333 millones. Una vez se publiquen los resultados confirmados, los jugadores podrán comprobar el número ganador, la serie y las cifras correspondientes a los premios secos de esta jornada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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