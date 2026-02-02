Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza hoy, lunes 2 de febrero de 2026, una nueva edición de su sorteo semanal, uno de los más tradicionales del país y seguido por miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. La expectativa se concentra en el resultado oficial del premio mayor y en el amplio plan de premios que ofrece este juego de azar. Este lunes también se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En la jornada de este lunes, el sorteo se desarrolla conforme a su programación habitual, con transmisión oficial a partir de las 10:30 de la noche, horario en el que los apostadores esperan conocer si su billete o fracción coincide con la combinación ganadora publicada por la entidad. El sorteo de hoy se realiza bajo supervisión oficial y en simultáneo con otros juegos de azar como la Lotería de Cundinamarca , lo que garantiza transparencia en el proceso y confiabilidad en la publicación de los resultados.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Tolima hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Una vez finaliza el sorteo correspondiente a este lunes, la Lotería del Tolima da a conocer la combinación ganadora del premio mayor, la cual será validada por los organismos de control y divulgada a través de los canales oficiales.



Números ganadores : 5418

: 5418 Serie: 154

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Tolima?

Para el sorteo de este lunes 2 de febrero, la Lotería del Tolima pone en juego un premio mayor de $3.500 millones de pesos, acompañado de un robusto plan de premios que incluye incentivos especiales y secos distribuidos en diferentes categorías. Entre los principales premios se encuentran:



El carro de mis sueños: $150.000.000

La casa de mis sueños: $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Este esquema permite que tanto compradores del billete completo como de fracciones tengan múltiples oportunidades de resultar ganadores.



Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Además de los premios principales, la Lotería del Tolima entrega valores por aproximaciones, de acuerdo con las cifras acertadas:



Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

De acuerdo con el reglamento oficial, cuando el día habitual del sorteo coincide con un festivo, la Lotería del Tolima traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el horario de las 10:30 p. m. Esta medida garantiza la continuidad del calendario sin afectar a los jugadores.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Los interesados en participar de los sorteos de la Lotería del Tolima pueden adquirir billetes de forma presencial o digital. En modalidad presencial, la venta se realiza a través de puntos autorizados, redes de recaudo y distribuidores locales en diferentes ciudades y municipios del país. En la modalidad en línea, la compra está disponible mediante el sitio oficial de la Lotería del Tolima y plataformas aliadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso incluye el registro de datos personales, la selección del número o asignación automática, la definición de fracciones y el pago electrónico a través de PSE u otros medios habilitados.



Guardar el comprobante de compra es fundamental, ya que constituye el respaldo legal en caso de resultar ganador. Para reclamar un premio de la Lotería del Tolima, el ganador debe acercarse a las instalaciones de la entidad y presentar el billete original premiado, junto con la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT). Adicionalmente, es necesario diligenciar dos formatos internos exigidos por la lotería: el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos.



En el caso de premios inferiores a $5 millones de pesos, el cobro puede realizarse directamente en cualquier agencia distribuidora autorizada del país, sin necesidad de acudir a la sede principal de la Lotería del Tolima. La Lotería del Tolima continúa consolidándose como una alternativa de juego confiable y accesible, con sorteos que no solo entregan grandes premios, sino que también apoyan iniciativas sociales en el departamento.

Publicidad