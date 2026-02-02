Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

Hay una nueva oportunidad para aquellos jugadores que apostaron a El Sinuano Día este lunes, 2 de febrero de 2026. El chance, popular en la costa Caribe, juega todos los días, incluyendo los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube en cuentas autorizadas.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 2 de febrero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo de El Sinuano Día se realiza con baloteras y bajo un procedimiento ya definido. Durante el desarrollo del sorteo participan un notario y delegados autorizados, quienes se encargan de revisar y acompañar cada fase. El sorteo se transmite en directo por los canales oficiales, donde se puede seguir todo el proceso, desde el inicio hasta la extracción y validación del número ganador.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican en los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas establecidas por la entidad que regula el juego en el país y tiene como premio principal acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que salen. El juego también permite apostar por combinaciones de tres o dos cifras, lo que abre opciones de apuesta con montos y premios distintos. Además, incluye la cifra conocida como “la quinta”, una balota adicional que se usa en algunas modalidades y que se suma al resultado según el tipo de apuesta realizada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Sinuano día
|01 febrero 2026
|0905
|Sinuano noche
|01 febrero 2026
|3371
|Sinuano día
|31 enero 2026
|0297
|Sinuano noche
|31 enero 2026
|9512
|Sinuano día
|30 enero 2026
|3548
|Sinuano noche
|30 enero 2026
|5143
|Sinuano día
|29 enero 2026
|8047
|Sinuano noche
|29 enero 2026
|0660
|Sinuano día
|28 enero 2026
|9195
|Sinuano noche
|28 enero 2026
|7089
|Sinuano día
|27 enero 2026
|2035
|Sinuano noche
|27 enero 2026
|2443
|Sinuano día
|26 enero 2026
|0985
|Sinuano noche
|26 enero 2026
|6660
|Sinuano día
|25 enero 2026
|4674
|Sinuano noche
|25 enero 2026
|2448
|Sinuano día
|24 enero 2026
|8584
|Sinuano noche
|24 enero 2026
|8756
|Sinuano día
|23 enero 2026
|5385
|Sinuano noche
|23 enero 2026
|8450
|Sinuano día
|22 enero 2026
|3635
|Sinuano noche
|22 enero 2026
|7444
|Sinuano día
|21 enero 2026
|4078
|Sinuano noche
|21 enero 2026
|0419
|Sinuano día
|20 enero 2026
|4712
|Sinuano noche
|20 enero 2026
|9686
|Sinuano día
|19 enero 2026
|5402
|Sinuano noche
|19 enero 2026
|0547
|Sinuano día
|18 enero 2026
|2379
|Sinuano noche
|18 enero 2026
|5141
|Sinuano día
|17 enero 2026
|7311
|Sinuano noche
|17 enero 2026
|7755
|Sinuano día
|16 enero 2026
|3687
|Sinuano noche
|16 enero 2026
|7450
|Sinuano día
|15 enero 2026
|0534
|Sinuano noche
|15 enero 2026
|8358
|Sinuano día
|14 enero 2026
|8123
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL