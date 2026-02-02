Retiran proyecto de ley del Gobierno con el que buscaban regular aplicaciones de transporte

La radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026 se reversó este lunes 2 de febrero. El Gobierno Nacional había propuesto el articulado buscando regular la operación de las plataformas digitales de transporte. Tras críticas al proyecto, la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) anunció que decidieron retirar el proyecto para hacerle ajustes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En entrevista para Noticias Caracol, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que agrupa a estas plataformas, había calificado de extremo el proyecto. “Es un proyecto de ley completamente draconiano, autoritario, regresivo, que contempla un amplio menú de medidas que terminan afectando a conductores, a usuarios, a empresas de plataformas”, aseguró López.



Lea: Esta es la multa que enfrentarían quienes usen aplicaciones de transporte, según proyecto de ley



¿En qué consistía el proyecto de ley?

Entre las medidas que se leían en el proyecto retirado se encontraba el de la inmovilización de los vehículos. “A los conductores que trabajan honradamente con sus vehículos les imponen movilizaciones... cuatro meses sin el carro con el cual llevan el sustento a la casa”, comentó López sobre esta medida. El texto proponía una escala de inmovilización para las personas que operaran estas plataformas, primero de 60 días, luego de 90, si había reicidencia y cuna tercera vez de hasta 120 días sin el vehículo.



Uno de los puntos más polémicos del documento fue el esquema de multas directas. Según el texto, tanto los conductores como los ciudadanos que utilicen estas aplicaciones podrían enfrentar sanciones de hasta 4,7 millones de pesos por cada servicio prestado o tomado.

Publicidad

Un conductor consultado por este medio dijo que la regulación sería justa si se equiparan los costos. “Me parece que sí sería válido que regulen las plataformas en la medida en que pues también entren a participen también de los mismos costos que tiene el vehículo de servicio público el taxi... que está regulado a través de un seguro que es por ejemplo el seguro contractual y extracontractual”, aseguró el hombre. Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, dio los detalles del retiro del proyecto para que fuera reestructurado y presentado nuevamente.

"Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347 del 2026, recientemente radicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga", dijo Serna en unas declaraciones compartidas en los canales de la Superintendencia de Transporte.

Publicidad