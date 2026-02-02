Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto 2 de febrero: números ganadores

Los principales juegos de azar de Colombia celebran hoy sus sorteos habituales, ofreciendo millonarios premios y múltiples oportunidades de ganar. La Lotería de Cundinamarca y la del Tolima realizan sus sorteos nocturnos, mientras que Baloto y su modalidad Revancha mantienen a los jugadores atentos a la transmisión oficial en canales y plataformas digitales.
Todos coinciden en esta noche del lunes 2 de febrero y transmiten EN VIVO sus resultados, a la espera de conocer quienes serán los afortunados de la jornada.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca
La Lotería de Cundinamarca sortea hoy un premio mayor de $6.000 millones, acompañado de un completo plan de incentivos secundarios:
- Al Premio Mayor con serie: $2.000.000.000
- Mega Seco "El Tunjo de Oro" de $300 millones con serie: $100.000.000
- Seco "La Guaca Secreta" de $100 millones con serie: $33.333.333
- Cinco Secos de $20 millones con serie: $6.666.667
- Quince Secos de $10 millones con serie: $3.333.333
- Treinta y dos Secos de $6 millones con serie: $2.000.000
Resultados oficiales
- Números ganadores:
- Serie:
El sorteo se transmite Edesde las 11:15 p.m. por Canal Uno y las plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y acceso oportuno a los resultados. Los jugadores pueden verificar los resultados en el sitio web de la lotería y en sus redes sociales.
Resultados de la Lotería del Tolima
La Lotería del Tolima realiza su sorteo nocturno a las 10:30 p. m., con un premio mayor de $3.500 millones, además de un plan de premios secundarios que incluye:
- El carro de mis sueños: $150.000.000
- La casa de mis sueños: $150.000.000
- Secos Extrapijao: $100.000.000
- Secos Megafortuna: $50.000.000
- Secos Lotto Millonario: $8.000.000
- Secos de Oro: $10.000.000
- Quincenazo de la Tolima: $24.000.000
Resultados oficiales
- Números ganadores: 5418
- Serie: 154
El sorteo ofrece también valores por aproximaciones al premio mayor y permite que compradores de billetes completos y fracciones tengan múltiples oportunidades de resultar ganadores. Los apostadores pueden participar presencialmente en puntos autorizados o en línea a través de plataformas oficiales.
Resultados de Baloto y Revancha
Baloto y su modalidad Revancha se sortean hoy entre las 11:00 y 11:15 p.m., consolidándose como los juegos de azar más seguidos por los colombianos.
Baloto
- Números ganadores:
- Superbalota:
Acumulado: $20.000 millones
Revancha
- Números ganadores:
- Superbalota:
Acumulado: $14.500 millones
El sistema paramutual de Baloto determina los premios según las ventas, destinando el 50 % del recaudo a la bolsa de premios, de la cual el 36,744 % corresponde al premio mayor. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención del 20 %.
Con los sorteos de hoy, lunes 2 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la del Tolima y Baloto con Revancha mantienen viva la emoción de los juegos de azar en Colombia, ofreciendo múltiples oportunidades para que la suerte transforme la vida de los apostadores en cuestión de segundos.
