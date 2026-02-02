Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 2 de febrero de 2026 un nuevo sorteo, generando gran expectativa entre miles de apostadores en todo el país. Con un premio mayor de 6.000 millones de pesos, la jornada nocturna concentra la atención de quienes buscan conocer si la suerte los acompaña en esta oportunidad.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno y puede seguirse EN VIVO a partir de las 11:15 p.m. a través de Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, como Facebook y YouTube. Esta transmisión garantiza transparencia y acceso oportuno a los resultados, que se complementa con la cobertura de medios aliados.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Cundinamarca

Tras la validación oficial por parte de los delegados de control, la entidad publica los números ganadores del premio mayor y de los premios secos de la jornada. Para el sorteo de hoy, los resultados son los siguientes:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar siempre la información en los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite de cobro para evitar errores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los resultados pueden consultarse en:



El sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca

Las transmisiones en vivo por Canal Uno

Las cuentas oficiales de Facebook y YouTube

Medios de comunicación aliados

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor de $6.000 millones, la Lotería de Cundinamarca ofrece un plan de premios secundarios que multiplica las oportunidades de ganar:



Al Premio Mayor con serie: $2.000.000.000

Mega Seco "El Tunjo de Oro" de $300 millones con serie: $100.000.000

Seco "La Guaca Secreta" de $100 millones con serie: $33.333.333

Cinco Secos de $20 millones con serie: $6.666.667

Quince Secos de $10 millones con serie: $3.333.333

Treinta y dos Secos de $6 millones con serie: $2.000.000

Estos incentivos se distribuyen entre billetes completos y fracciones, según lo establece el reglamento del sorteo.



Cómo participar y reclamar premios

Los billetes pueden adquirirse de forma presencial en puntos de venta y agencias autorizadas o de manera virtual a través de plataformas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. Para jugar en línea, el apostador debe seleccionar su número, definir la cantidad de fracciones y realizar el pago mediante PSE u otros medios electrónicos, conservando el comprobante digital.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete físico o digital en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. La reclamación del premio depende del monto obtenido y debe realizarse siguiendo los lineamientos establecidos por la entidad.



La Lotería de Cundinamarca reafirma así su posición como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia, manteniendo la emoción y la ilusión de miles de jugadores cada lunes.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co