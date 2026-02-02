Resultados Baloto y Revancha hoy, lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza esta noche, lunes 2 de febrero de 2026, y mantiene en expectativa a miles de jugadores en Colombia que siguen atentamente la transmisión oficial, con la esperanza de convertir su apuesta en un premio millonario. Este juego de azar se destaca por sus altos acumulados y la posibilidad de participar en dos sorteos con una sola apuesta.



Los sorteos se llevan a cabo entre las 11:00 y 11:15 p.m., bajo los protocolos establecidos por el operador del juego. La transmisión puede seguirse EN VIVO por Canal 1 y las plataformas digitales oficiales de Baloto, como YouTube y Facebook Live, lo que permite conocer los resultados en tiempo real tanto del sorteo principal como de la Revancha.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha

Baloto

Los números ganadores de Baloto de esta noche son:



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Con acumulado de $20.000 el sorteo principal continúa siendo uno de los más atractivos del calendario de juegos de azar en Colombia. Si no hay ganador con la combinación completa, el premio mayor seguirá aumentando para la próxima edición.



Revancha

La Revancha utiliza la misma combinación elegida por el jugador, pero con un acumulado independiente de $14.500.



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Al igual que en Baloto, si no hay un ganador que acierte todos los números, el acumulado de la Revancha aumenta para el próximo sorteo.



¿Cómo funciona el sistema de premios?

Baloto y Revancha operan bajo un sistema paramutual, en el que los montos de los premios dependen de las ventas de tiquetes. Del total recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios y, de este porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa tributaria vigente en Colombia.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

El valor de la apuesta es:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes se adquieren en SuperGIROS, SuRed, tiendas autorizadas o a través del sitio web oficial de Baloto. Existe la opción de escoger más números para aumentar las probabilidades de ganar, lo que incrementa el valor de la apuesta.

Con el sorteo de hoy, lunes 2 de febrero de 2026, Baloto y Revancha reafirman su lugar como uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos, que confían en que la suerte pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co